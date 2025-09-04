¿Por qué la carne de gallina es dura y cómo ablandarla? Trucos sencillos

Gallina, plato tradicional de la gastronomía colombiana. Suele acompañarse con papa y yuca. Foto: Tomada de IG: restaurante El Político

¿Alguna vez has cocinado gallina y al probarla notaste que la carne quedó dura y difícil de masticar? No es tu imaginación, a diferencia del pollo, la gallina suele tener una textura más firme. La buena noticia es que existen formas fáciles de suavizarla, y en Gastronomía y recetas de El Espectador te compartimos trucos prácticos para ablandarla y disfrutar una carne tierna, jugosa y llena de sabor.

¿Por qué la carne de gallina es dura?

La carne de gallina es dura porque esta ave suele tener más edad que el pollo, lo que hace que sus fibras musculares sean más gruesas y contengan mayor cantidad de colágeno. Esto le da un sabor más intenso, pero también una textura firme que, si no se cocina de forma adecuada, puede resultar difícil de masticar.

¿Por qué la carne de gallina es oscura casi negra?

La carne de gallina suele ser más oscura, incluso cercana al tono negro, porque estas aves son mayores y realizan más actividad física que los pollos jóvenes. Esto aumenta la presencia de mioglobina, una proteína que da color rojo a los músculos y se concentra en aves de mayor edad. Además, el colágeno y el tipo de alimentación de la gallina también influyen en que su carne tenga un color más intenso.

¿Cómo ablandar la carne de gallina?

Te lo explicamos con estos trucos sencillos que dejarán a tus invitados encantados con la cena y con ganas de repetir tu receta.

Cocción lenta: Hervir la gallina a fuego bajo durante varias horas permite que el colágeno se deshaga y la carne se vuelva más tierna y jugosa.

Olla a presión: Este método acelera el proceso de cocción y ayuda a suavizar las fibras musculares sin que la carne pierda sabor.

Marinados ácidos: Dejar la carne reposar con limón, vinagre, vino o yogur antes de cocinarla rompe las fibras y facilita una textura más blanda.

Añadir vegetales: Incorporar cebolla, zanahoria, apio o incluso papa durante la cocción aporta humedad y sabor, lo que contribuye a que la carne se ablande de manera natural.

Recetas con gallina

Sancocho de gallina:

Tan solo en 6 pasos podrás tener listo el sancocho perfecto para tu familia y tus amigos. Sigue la receta completa

Sopa de arroz con gallina:

En esta receta es muy importante cocinar la gallina hasta que esté blandita para adicionar las papas y el arroz. Conoce el paso a paso aquí

