Bondiola de cerdo en salsa miel y mostaza

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Gastronomía: Latinoamericana.
Sirve con arroz o con ensalada verde
- Tiempo de preparación: 20 minutos.
- Tiempo de cocción: 20 minutos.
- Porciones: 4.
Ingredientes
- 800 gramos de bondiola de cerdo en cubos
- 1 cucharada de aceite de oliva
- Sal y pimienta al gusto
- 2 dientes de ajo finamente picados
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Ingredientes para la salsa
3 cucharadas de miel
2 cucharadas de mostaza Dijon
1 cucharada de mostaza amarilla
2 cucharadas de salsa de soya
½ taza de caldo de pollo o agua
1 cucharadita de vinagre de manzana (para balancear el sabor)
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Preparación
Sazona los cubos de bondiola con sal y pimienta.
Calienta el aceite en una sartén amplia y dora la carne por todos sus lados hasta que tome un color dorado intenso.
Agrega el ajo y cocina durante 1 minuto más.
En un recipiente mezcla la miel, las mostazas, la salsa de soya, el caldo de pollo o agua y el vinagre de manzana.
Vierte la salsa sobre la carne y mezcla bien.
Cocina a fuego medio-bajo durante 20 a 25 minutos, revolviendo ocasionalmente, hasta que la bondiola esté tierna y la salsa haya espesado ligeramente. Sirve y ahora si, a disfrutar
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