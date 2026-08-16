Bondiola de cerdo en salsa miel y mostaza

Esta bondiola de cerdo también puedes acompañarla con un puré de papa o de plátano. Foto: María Dulcey

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Gastronomía: Latinoamericana . Sirve con arroz o con ensalada verde Tiempo de preparación: 20 minutos.

20 minutos. Tiempo de cocción: 20 minutos.

20 minutos. Porciones: 4 . Ingredientes 800 gramos de bondiola de cerdo en cubos

1 cucharada de aceite de oliva

Sal y pimienta al gusto

2 dientes de ajo finamente picados

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Ingredientes para la salsa

3 cucharadas de miel

2 cucharadas de mostaza Dijon

1 cucharada de mostaza amarilla

2 cucharadas de salsa de soya

½ taza de caldo de pollo o agua

1 cucharadita de vinagre de manzana (para balancear el sabor)

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Preparación

Sazona los cubos de bondiola con sal y pimienta.

Calienta el aceite en una sartén amplia y dora la carne por todos sus lados hasta que tome un color dorado intenso.

Agrega el ajo y cocina durante 1 minuto más.

En un recipiente mezcla la miel, las mostazas, la salsa de soya, el caldo de pollo o agua y el vinagre de manzana.

Vierte la salsa sobre la carne y mezcla bien.

Cocina a fuego medio-bajo durante 20 a 25 minutos, revolviendo ocasionalmente, hasta que la bondiola esté tierna y la salsa haya espesado ligeramente. Sirve y ahora si, a disfrutar

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