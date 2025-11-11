Buganvilia: cómo hacer té y sirope con esta flor comestible

La buganvilia es una flor comestible ideal para acompañar recetas. Foto: Getty Images

Un poco de la historia de la buganvilia

La buganvilia es una flor ornamental conocida por sus vibrantes colores, pero también tiene aplicaciones en la cocina. En la gastronomía, se utiliza para preparar infusiones, siropes y jarabes naturales, que aportan color y aroma delicado a bebidas y postres. Además, puede incorporarse en decoraciones comestibles, como falsos corales o guarniciones, brindando un toque visual y creativo a los platillos.

Ingredientes para la infusión de buganvilia

2 tazas de flores de buganvilia (limpias y desinfectadas)

4 tazas de agua

Ingredientes para el sirope de buganvilia

2 tazas de infusión de buganvilia

2 tazas de azúcar

Ingredientes para el falso sirope de buganvilia

½ taza de infusión de buganvilia

1 cucharada de aceite (puede ser vegetal o de girasol)

2 a 3 cucharadas de harina de trigo (la cantidad puede variar según la textura deseada)

Aceite suficiente para freír o cocinar

Preparación

1. Infusión de buganvilia

Tiempo de cocción: 2 minutos en agua hirviendo.

Reposo: tapar y dejar reposar por 2 horas.

Lleva una olla al fuego con las 4 tazas de agua y deja que hierva.

Mientras tanto, desinfecta las flores de buganvilia.

Cuando el agua rompa hervor, añade las flores.

Cocina por 2 minutos, apaga el fuego, tapa la olla y deja reposar durante 2 horas.

Cuela la infusión para eliminar impurezas.

2. Sirope de buganvilia

Tiempo de cocción: 10 minutos en agua hirviendo.

En una olla, añade 2 tazas de la infusión y 2 tazas de azúcar.

Cocina a fuego bajo, revolviendo constantemente para evitar que se pegue o queme.

Cuando la mezcla vuelva a romper hervor, apaga el fuego.

Deja enfriar y guarda el sirope en un frasco de vidrio con tapa.

3. Falso coral de buganvilia

Tiempo de cocción: 3 minutos en agua hirviendo.

En un recipiente, mezcla ½ taza de infusión de buganvilia, 1 cucharada de aceite y harina de trigo poco a poco hasta obtener una mezcla líquida pero ligeramente espesa.

Calienta una sartén con un poco de aceite.

Vierte una pequeña cantidad de la mezcla; verás que se forman burbujas y una textura similar a un coral.

Cocina hasta que se vea dorado y firme.

Retira con cuidado, escurre el exceso de aceite y deja enfriar sobre papel absorbente.

