Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Gastronomía y Recetas

El mejor bar del mundo, el Bar Leone, abre en Shanghái su segundo establecimiento

El mejor bar del mundo según la última edición del prestigioso listado The World’s Best 50, el hongkonés Bar Leone, abre hoy en la megalópolis oriental de Shanghái su segundo establecimiento, apenas un mes después de haber sido reconocido con este premio.

Víctor Escribano Calderón
10 de noviembre de 2025 - 05:01 p. m.
El Bar Leone es una de las propuestas líquidas más importantes de la gastronomía mundial.
El Bar Leone es una de las propuestas líquidas más importantes de la gastronomía mundial.
Foto: Tomado de IG: Bar Leone
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

La coctelería anunció a principios de septiembre esta nueva apertura: “Estamos extremadamente emocionados y honrados de anunciar que abriremos este otoño en la bonita ciudad de Shanghái. (...) Tenemos muchas ganas de unirnos al floreciente panorama de los bares de Shanghái, de encontrarnos con viejos amigos y de hacer otros nuevos”.

El nuevo establecimiento abre sus puertas este domingo a partir de las 18.00 hora local (10.00 GMT) en Sinan Mansions, un popular complejo de edificios históricos que fueron reformados para que volvieran a convertirse en el nodo de bares y restaurantes en los años 20 del siglo XX, cuando la Shanghái colonial era conocida como la ‘París de Oriente’.

Vínculos relacionados

Bogotá, entre relatos y recetas: el libro que explora la gastronomía de la capital
Receta para preparar lomo saltado
¿Marry me chicken pasta? Esta es la receta de pasta con pollo viral en internet

The World’s Best 50 explica el éxito de Bar Leone con dos factores: “Una excelente carta de cócteles y un sentido del humor todavía mejor”.

El ascenso del bar ha sido meteórico: abrió a mediados de 2023 de mano del italiano Lorenzo Antinori, que había trabajado en algunas de las barras más finas de Londres, Seúl y Hong Kong antes de inaugurar un espacio “diseñado como tributo a los ‘cócteles populares’, a la cultura pop italiana y al arte de la hostelería clásica”.

El Bar Leone recibe su nombre del emblema más reconocible de su Roma natal, el Trastévere, y busca precisamente rescatar la esencia de los bares de la histórica capital italiana, donde se debate acerca de la vida en torno a una mesa sencilla.

En una reciente entrevista con EFE en Hong Kong tras alzarse con el título de mejor bar del mundo, Antinori explicó: “No recurrimos a máquinas ni a procesos de laboratorio; queremos que los ingredientes hablen con voz propia”.

En su carta destacan “el Filthy Martini, un Negroni perfumado con hoja de higuera o un Olive Oil Sour”, así como aperitivos como una clásica ‘focaccia’ con mortadela y ricota o uno de sus platos más celebrados, unas aceitunas ahumadas: inicialmente, los clientes asiáticos no gustaban de las olivas, pero todo cambió cuando se añadió el sabor a humo característico de las barbacoas cantonesas.

Antinori aseguró que el reconocimiento no le ha cambiado: “Antes del premio éramos simplemente un bar del vecindario. Nuestros vecinos venían a tomar café, conversar o cerrar el día. Esa relación cercana sigue siendo el alma de todo lo que hacemos”.

Por Víctor Escribano Calderón

Temas recomendados:

Gastronomía y recetas

Bar Leone

Bar en Shanghái

Cocina internacional

The World’s Best 50

Estilo de Vida

Bar

Bar internacional

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.