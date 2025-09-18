Burger Fest 2025: horarios, restaurantes, precios y más

El Burger Fest nació con el objetivo de apoyar a los restaurantes de comida rápida que desean destacarse en el sector. Foto: Cortesía

El Burger Fest 2025 llega con una nueva edición que se estará realizando en diferentes ciudades del país hasta el 30 de septiembre.

En este festival gastronómico, que se ha posicionado como uno de los más importantes del país, los comensales podrán disfrutar de una amplia variedad de hamburguesas, con sabores, estilos y creatividades únicas, por un precio especial de $18.900.

De acuerdo con los organizadores del evento, se calificará atención, innovación y presentación por medio de likes y comentarios en las cuentas oficiales del evento.

Aquí el jurado es el mismo público, quien votará por su restaurante favorito y, al mismo tiempo, participará por ganar premios entre los que destacan una moto eléctrica, viajes a Cartagena y Santa Marta, y mucho más.

¿Qué ciudades participarán en el Burger Fest 2025?

El evento se realizará en:

Bogotá.

Medellín.

Cali.

Jamundí.

Bucaramanga.

Huila.

Tolima.

Eje Cafetero.

Tunja.

Sogamoso.

Sincelejo.

Antioquia.

Listado de participantes del Burger Fest 2025

A continuación, puede encontrar la información completa de los restaurantes que participarán en el evento.

¿Qué es el Burger Fest?

El Burger Fest nació con el propósito de apoyar a los restaurantes de comida rápida que desean destacarse en el sector. Por medio de la innovación y creatividad, este evento invita a las personas a explorar las distintas propuestas que hay de hamburguesas en Colombia.

