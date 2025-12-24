Celebra la Navidad con este “fondue” de queso

Escucha este artículo
Un poco de la historia del “fondue” de queso
Esta es una comida pensada para reunirse alrededor de la mesa y compartir al centro de mesa, se elabora con queso derretido que debe mantenerse caliente, mientras los comensales van sumergiendo alimentos como pan, tostadas y hasta jamones. Su textura debe ser cremosa y la idea es que los quesos no se endurezcan para disfrutar sin complicaciones.
Usa queso manchego y queso gouda
- Tiempo de preparación: 15 minutos.
- Tiempo de cocción: 10 minutos.
- Porciones: 4.
Ingredientes
- 2 tazas de vino blanco
- 1 1/2 taza queso manchego
- 1 1/2 taza de queso gouda
Preparación
Unta una ollita para hacer fondue con un diente de ajo para que tenga sabor.
Ralla los quesos, así es mejor porque van a quedar más frescos. Cubre con una cucharadita de fécula de maíz.
Mientras tanto, calienta el vino y cuando se haya evaporado el alcohol, agrega el queso.
Mezcla constantemente para obtener una textura homogénea y suave.
Prepara la estación de fondue con uvas, papas chips, jamón serrano y el queso. ¡Delicioso!
