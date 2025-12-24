Logo El Espectador
Celebra la Navidad con este “fondue” de queso

Una receta ideal para acompañar con pan crujiente o tostadas en esta Navidad.

Viridiana Navarrete, chef / @viricookss
24 de diciembre de 2025 - 03:00 p. m.
Este fondue de queso es una opción para disfrutar con amigos y familia al centro de la mesa.
Foto: Getty Images - The Food Group
Un poco de la historia del “fondue” de queso

Esta es una comida pensada para reunirse alrededor de la mesa y compartir al centro de mesa, se elabora con queso derretido que debe mantenerse caliente, mientras los comensales van sumergiendo alimentos como pan, tostadas y hasta jamones. Su textura debe ser cremosa y la idea es que los quesos no se endurezcan para disfrutar sin complicaciones.

Gastronomía: Inglesa.

Usa queso manchego y queso gouda

  • Tiempo de preparación: 15 minutos.
  • Tiempo de cocción: 10 minutos.
  • Porciones: 4.

Ingredientes

  • 2 tazas de vino blanco
  • 1 1/2 taza queso manchego
  • 1 1/2 taza de queso gouda

Preparación

Unta una ollita para hacer fondue con un diente de ajo para que tenga sabor.

Ralla los quesos, así es mejor porque van a quedar más frescos. Cubre con una cucharadita de fécula de maíz.

Mientras tanto, calienta el vino y cuando se haya evaporado el alcohol, agrega el queso.

Mezcla constantemente para obtener una textura homogénea y suave.

Prepara la estación de fondue con uvas, papas chips, jamón serrano y el queso. ¡Delicioso!

Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) o al de Edwin Bohórquez Aya (ebohorquez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧

Por Viridiana Navarrete, chef / @viricookss

