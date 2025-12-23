Ingredientes y receta para preparar pudín navideño

Escucha este artículo
Un poco de la historia del pudín navideño de Reino Unido
Esta receta representa una tradición profundamente arraigada en la cultura británica. Se trata de un pudín oscuro y denso, elaborado con frutas secas, especias, azúcar moreno y grasa, que se cocina lentamente al vapor durante varias horas.
Su origen se remonta a la Edad Media, y suele prepararse semanas antes, para que todos sus sabores se fusionen, la idea es que cuando ya esté listo se mezcle en familia como símbolo de unión y buenos deseos. Se puede servir caliente, acompañado de crema o flambeado.
Gastronomía: Reino Unido .
No uses mantequilla en esta receta
- Tiempo de preparación: 30 minutos.
- Tiempo de cocción: 60 minutos.
- Porciones: .
Ingredientes
- 100 gramos de pan rallado
- 100 gramos de cebo de res
- Ralladura de una naranja
- 80 gramos de azúcar morena
- 40 gramos de harina
- 1 huevo
- Especias y frutas secas maceradas
- 1/2 taza de brandy
- 1/2 taza de ron
- 1/2 taza de cerveza negra
- Juego de una naranja
Preparación
Prepara la fruta seca macerada con tres tipos de uva pasa: la pequeña, la grande y la rubia, yo no tenía, entonces recurrí al albaricoque y añadí ciruelas pasas.
Añade brandy, ron, cerveza negra y el jugo de naranja y su ralladura. Integra y deja macerar un día.
Mientras tanto, lleva a un bowl 100 gramos de pan rallado, 100 gramos de cebo de res (no mantequilla ni grasa de cerdo), 80 gramos de azúcar morena, 40 gramos de harina, 1 huevo, especias y fruta seca macerada.
Cuando pase este tiempo, integra la fruta macerada con los ingredientes secos, mezcla bien y lleva a una refractaria engrasada. La idea es que añadas la mezcla en una taza, presiones, tapes con papel film, papel aluminio y amarres con cabuya así, para cocinar al vapor durante una hora y media.
Retira, deja enfriar y desmolda para disfrutar.
Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) o al de Edwin Bohórquez Aya (ebohorquez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧