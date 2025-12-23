Logo El Espectador
Ingredientes y receta para preparar pudín navideño

Añade brandy, ron, cerveza negra y el jugo de naranja y su ralladura a esta preparación.

Andrés Carvajal, chef / @chef.andy7
23 de diciembre de 2025 - 03:00 p. m.
Este pudín navideño está inspirado en la gastronomía británica. Un sabor con ciruelas pasas para conquistar en la mesa.
Foto: Getty Images - Eleonora Grigorjeva
Un poco de la historia del pudín navideño de Reino Unido

Esta receta representa una tradición profundamente arraigada en la cultura británica. Se trata de un pudín oscuro y denso, elaborado con frutas secas, especias, azúcar moreno y grasa, que se cocina lentamente al vapor durante varias horas.

Su origen se remonta a la Edad Media, y suele prepararse semanas antes, para que todos sus sabores se fusionen, la idea es que cuando ya esté listo se mezcle en familia como símbolo de unión y buenos deseos. Se puede servir caliente, acompañado de crema o flambeado.

Gastronomía: Reino Unido .

No uses mantequilla en esta receta

  • Tiempo de preparación: 30 minutos.
  • Tiempo de cocción: 60 minutos.
  • Porciones: .

Ingredientes

  • 100 gramos de pan rallado
  • 100 gramos de cebo de res
  • Ralladura de una naranja
  • 80 gramos de azúcar morena
  • 40 gramos de harina
  • 1 huevo
  • Especias y frutas secas maceradas
  • 1/2 taza de brandy
  • 1/2 taza de ron
  • 1/2 taza de cerveza negra
  • Juego de una naranja

Preparación

Prepara la fruta seca macerada con tres tipos de uva pasa: la pequeña, la grande y la rubia, yo no tenía, entonces recurrí al albaricoque y añadí ciruelas pasas.

Añade brandy, ron, cerveza negra y el jugo de naranja y su ralladura. Integra y deja macerar un día.

Mientras tanto, lleva a un bowl 100 gramos de pan rallado, 100 gramos de cebo de res (no mantequilla ni grasa de cerdo), 80 gramos de azúcar morena, 40 gramos de harina, 1 huevo, especias y fruta seca macerada.

Cuando pase este tiempo, integra la fruta macerada con los ingredientes secos, mezcla bien y lleva a una refractaria engrasada. La idea es que añadas la mezcla en una taza, presiones, tapes con papel film, papel aluminio y amarres con cabuya así, para cocinar al vapor durante una hora y media.

Retira, deja enfriar y desmolda para disfrutar.

Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) o al de Edwin Bohórquez Aya (ebohorquez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧

Por Andrés Carvajal, chef / @chef.andy7

