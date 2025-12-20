Torta de vino: una receta de tradición para servir en Navidad

Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
0:00
/
0:00
Un poco de historia sobre los frutos secos
El uso a gran escala de los frutos secos inició en el año 3.000 a. C. El consumo de este alimento se ha dado desde hace milenios gracias a su alto contenido de grasa buena, proteínas y minerales. Los frutos secos han sido consumidos principalmente en África, Medio y Extremo Oriente, América y Europa. La palabra fruto proviene del vocablo latino fructus y se denomina como seco porque su composición es menos del 50 % agua.
Gastronomía: Latinoamericana.
Ralla nuez moscada en esta preaparación
- Tiempo de preparación: 30 minutos.
- Tiempo de cocción: 30 minutos.
- Porciones: 6.
Ingredientes
- 250 gramos de mantequilla
- 200 gramos de azúcar
- Esencia de ponqué (una tapita)
- Fruta deshidratada para decorar
- Cerezas al gusto
- Azúcar micropulverizada
- 6 huevos
- 250 gramos de harina de trigo
- 5 gramos de polvo para hornear
- 200 gramos de uvas y ciruelas envinadas
- 100 gramos de nuez y almendras partidas
- Ralladura de nuez moscada
- Vino (puede ser Sanson) cantidad necesaria
- Color caramelo al gusto
Preparación:
El primer paso es envinar las uvas y las ciruelas, dejándolas reposar durante varios días.
Iniciamos el batido de la torta cremando la mantequilla con el azúcar.
Luego, adicionamos poco a poco la harina de trigo, el polvo de hornear y los huevos.
Cuando obtengamos una mezcla homogénea, agregamos la esencia de ponqué y el color caramelo.
Por último, incorporamos las uvas y ciruelas envinadas, las nueces y las almendras partidas en trocitos, junto con un poco de nuez moscada.
Vertemos la mezcla en un molde engrasado o en un molde de silicona y llevamos al horno a 170 °C durante aproximadamente una hora.
Retiramos del horno, dejamos enfriar y envinamos.
Desmoldamos, agregamos un poco más de vino y decoramos con azúcar glass, fruta cristalizada y cerezas.
Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧