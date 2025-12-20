Torta de vino: una receta de tradición para servir en Navidad

Esta torta de vino es un clásico navideño infaltable en tu mesa. Foto: Getty Images - karandaev

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Un poco de historia sobre los frutos secos

El uso a gran escala de los frutos secos inició en el año 3.000 a. C. El consumo de este alimento se ha dado desde hace milenios gracias a su alto contenido de grasa buena, proteínas y minerales. Los frutos secos han sido consumidos principalmente en África, Medio y Extremo Oriente, América y Europa. La palabra fruto proviene del vocablo latino fructus y se denomina como seco porque su composición es menos del 50 % agua.

Gastronomía: Latinoamericana . Ralla nuez moscada en esta preaparación Tiempo de preparación: 30 minutos.

30 minutos. Tiempo de cocción: 30 minutos.

30 minutos. Porciones: 6 . Ingredientes 250 gramos de mantequilla

200 gramos de azúcar

Esencia de ponqué (una tapita)

Fruta deshidratada para decorar

Cerezas al gusto

Azúcar micropulverizada

6 huevos

250 gramos de harina de trigo

5 gramos de polvo para hornear

200 gramos de uvas y ciruelas envinadas

100 gramos de nuez y almendras partidas

Ralladura de nuez moscada

Vino (puede ser Sanson) cantidad necesaria

Color caramelo al gusto

Preparación:

El primer paso es envinar las uvas y las ciruelas, dejándolas reposar durante varios días.

Iniciamos el batido de la torta cremando la mantequilla con el azúcar.

Luego, adicionamos poco a poco la harina de trigo, el polvo de hornear y los huevos.

Cuando obtengamos una mezcla homogénea, agregamos la esencia de ponqué y el color caramelo.

Por último, incorporamos las uvas y ciruelas envinadas, las nueces y las almendras partidas en trocitos, junto con un poco de nuez moscada.

Vertemos la mezcla en un molde engrasado o en un molde de silicona y llevamos al horno a 170 °C durante aproximadamente una hora.

Retiramos del horno, dejamos enfriar y envinamos.

Desmoldamos, agregamos un poco más de vino y decoramos con azúcar glass, fruta cristalizada y cerezas.

Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧