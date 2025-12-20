Logo El Espectador
Torta de vino: una receta de tradición para servir en Navidad

Decora con azúcar glass, fruta cristalizada y cerezas.

Diana Acevedo, chef/ @chefdianaacevedo
20 de diciembre de 2025 - 03:00 p. m.
Esta torta de vino es un clásico navideño infaltable en tu mesa.
Foto: Getty Images - karandaev
Un poco de historia sobre los frutos secos

El uso a gran escala de los frutos secos inició en el año 3.000 a. C. El consumo de este alimento se ha dado desde hace milenios gracias a su alto contenido de grasa buena, proteínas y minerales. Los frutos secos han sido consumidos principalmente en África, Medio y Extremo Oriente, América y Europa. La palabra fruto proviene del vocablo latino fructus y se denomina como seco porque su composición es menos del 50 % agua.

Gastronomía: Latinoamericana.

Ralla nuez moscada en esta preaparación

  • Tiempo de preparación: 30 minutos.
  • Tiempo de cocción: 30 minutos.
  • Porciones: 6.

Ingredientes

  • 250 gramos de mantequilla
  • 200 gramos de azúcar
  • Esencia de ponqué (una tapita)
  • Fruta deshidratada para decorar
  • Cerezas al gusto
  • Azúcar micropulverizada
  • 6 huevos
  • 250 gramos de harina de trigo
  • 5 gramos de polvo para hornear
  • 200 gramos de uvas y ciruelas envinadas
  • 100 gramos de nuez y almendras partidas
  • Ralladura de nuez moscada
  • Vino (puede ser Sanson) cantidad necesaria
  • Color caramelo al gusto

Preparación:

El primer paso es envinar las uvas y las ciruelas, dejándolas reposar durante varios días.

Iniciamos el batido de la torta cremando la mantequilla con el azúcar.

Luego, adicionamos poco a poco la harina de trigo, el polvo de hornear y los huevos.

Cuando obtengamos una mezcla homogénea, agregamos la esencia de ponqué y el color caramelo.

Por último, incorporamos las uvas y ciruelas envinadas, las nueces y las almendras partidas en trocitos, junto con un poco de nuez moscada.

Vertemos la mezcla en un molde engrasado o en un molde de silicona y llevamos al horno a 170 °C durante aproximadamente una hora.

Retiramos del horno, dejamos enfriar y envinamos.

Desmoldamos, agregamos un poco más de vino y decoramos con azúcar glass, fruta cristalizada y cerezas.

Por Diana Acevedo, chef/ @chefdianaacevedo

