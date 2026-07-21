Torta de chocolate alta en proteína: receta fácil y esponjosa

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Gastronomía: Saludable.
Usa harina de almendras en esta preparación
- Tiempo de preparación: 30 minutos.
- Tiempo de cocción: 30 minutos.
- Porciones: 8.
Ingredientes
- 4 huevos
- 2 tazas de harina de almendras
- 1 taza de harina de garbanzos
- 1½ tazas de azúcar de coco
- 1 cucharadita de vainilla
Ingredientes para la cubierta
½ taza de chocolate oscuro en barra
1 cucharada de aceite de coco
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Preparación
Bate los huevos hasta que estén espumosos.
En el mismo recipiente, agrega la harina de almendras, la harina de garbanzos, el azúcar de coco y la vainilla. Mezcla todo junto hasta obtener una masa homogénea.
Vierte la mezcla en un molde engrasado y hornea a 180 °C durante 25-30 minutos, o hasta que al insertar un palillo salga limpio. Deja enfriar antes de agregar la cubierta.
Derrite el chocolate oscuro a baño María junto con el aceite de coco, revolviendo hasta que quede suave y brillante.
Vierte el chocolate derretido sobre la torta ya fría, dejando que cubra la superficie de manera uniforme.
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Un poco de historia sobre la torta de chocolate
El registro más citado de un pastel de chocolate horneado es de 1764, en Massachusetts, Estados Unidos, tras la apertura de la primera fábrica de chocolate en Dorchester. La receta se popularizó en el siglo XIX, gracias a la invención del cacao en polvo por Coenraad van Houten en 1828, extendiéndose luego por Europa y América Latina.
¿Y quién dijo que el chocolate y la proteína no podían ir en el mismo plato? Esta torta nació de las ganas de comer algo dulce, rico y que además que nutra tu cuerpo. Con harina de almendras, harina de garbanzo y huevos, cada porción tiene un extra de proteína natural, sin necesidad de proteína en polvo ni ingredientes raros que no reconoces.
La harina de garbanzo no es solo una alternativa sin gluten: también aporta proteína vegetal y fibra. Combinada con huevos y almendras, esta torta se convierte en mucho más que un postre. La cubierta de chocolate oscuro derretido a baño María le da ese toque final brillante y hermoso.
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*Nota de la editora
El contexto histórico de este ingrediente puede encontrarlo en otras recetas con un fin informativo y práctico, para comprender mejor su origen y uso en la cocina.
Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧