En siete minutos prepara este té matcha

Un poco de la historia del té matcha

El té matcha nació en China durante la dinastía Tang (siglo VII), donde se molían hojas de té verde para infusiones concentradas. En el siglo XII, el budista Eisai llevó esta técnica a Japón, perfeccionándola en la ceremonia del té. Durante siglos, el matcha ha sido símbolo de meditación, armonía y equilibrio.

Beneficios y ventajas del té matcha

El matcha ayuda a mejorar la concentración, proporcionar energía sostenida y favorecer la desintoxicación natural del organismo. En su versión latte, combinado con leches vegetales, se obtiene una bebida cremosa, nutritiva y versátil en el que también puedes incorporar superalimentos como maca o ashwagandha para potenciar sus efectos.

Cómo se prepara el té matcha

Se mezcla el polvo de matcha con el endulzante y una pequeña cantidad de agua caliente, batiendo hasta disolver por completo. Luego, se calientan y espuman las leches vegetales (en este caso, de coco y de macadamia) y se vierten sobre la mezcla de matcha, obteniendo una textura suave y espumosa. Se puede personalizar con ingredientes adicionales como maca, ashwagandha o aceite de de coco para enriquecer el sabor y los beneficios.

Gastronomía: Asiática . También puedes saborear con maca en polvo Tiempo de preparación: 4 minutos.

4 minutos. Tiempo de cocción: 3 minutos.

3 minutos. Porciones: 1 . Ingredientes 1 1/4 cucharadita de matcha en polvo

1 cucharada de miel de abeja, maple o stevia al gusto

1 cucharada de agua caliente

3/4 taza leche de coco (o la que prefieras)

3/4 taza leche de macadamia (o la que prefieras)

Preparación

Lleva el matcha, el endulzante y el agua caliente a una taza. Añade los opcionales si quieres.

Bate con batidor de bambú o metálico hasta disolver completamente.

Calienta y/o espuma las leches vegetales.

Vierte a leche caliente sobre el matcha.

Montaje

Prueba y ajusta el dulce si es necesario. Sirve inmediatamente.

