“Cocina de casa”, el libro colombiano nominado a los Gourmand World Cooking Awards

Arabia Saudita recibirá a la cocinera colombo-alemana Tatiana Held, una mujer apasionada por la cocina que hoy ya está dejando el nombre de Colombia en alto. Diseñadora Industrial de profesión y empírica en temas culinarios, la autora del libro Cocina de casa, para los amigos, la familia y el alma, una obra que salió a la luz hace unos meses, está nominada en tres categorías en los Gourmand World Cooking Awards, un certamen que premia a lo mejor de la industria editorial enfocada en temas gastronómicos.

Mejor fotografía, mejor libro auto publicado y mejor diseño serán las puertas de éxito que se abrirán para la también editora. Con imágenes del reconocido fotógrafo Jorge H. González Gutiérrez, el libro deja ver una propuesta de variados platos, curados por la autora, con sus recetas favoritas para compartir. Antojos, tentempiés, comidas para el fin de semana, sabores de otras tierras, recetas del diario, de dulce o para una multitud, son algunas de las secciones del libro que nació como un proyecto de pandemia cuando Tatiana se hizo conocida por compartir en redes sociales las recetas reunidas a lo largo de sus viajes y su experiencia creando eventos para un público multicultural.

“Estoy muy emocionada de que mi libro esté nominado a estos premios, porque es un proyecto que nació en pandemia con la necesidad de compartir con los amigos y familia las recetas de mi casa, de los viajes que he hecho y de mis orígenes como cocinera multicultural. Lo que más feliz me hace es encontrarme con personas que no suelen cocinar mucho y oírlas decir que gracias a Cocina de casa se han animado a ensayar recetas en sus casas. Para eso cocino, para unir a las personas de todo tipo alrededor de una mesa. Además del libro, ofrezco experiencias llamadas Del paté a la guayaba, unas cenas íntimas inspiradas en mis viajes y en los recuerdos de infancia, con sabores de la sabana y mis abuelos alemanes.”, afirmó Held.

Publicado el 6 de diciembre de 2022, el libro ya cuenta con una segunda edición que tiene venta abierta al público en diferentes librerías, tiendas de regalos, tiendas gourmet o directamente en el sitio web. Un porcentaje de la venta de cada libro apoya a Fundación Hogar Integral que asiste a seis jardines infantiles brindándoles alimento y educación a infancia de zonas poco favorecidas de Bogotá.

A propósito de su nominación a los premios Gourmand World Cooking Awards, El Espectador habló con Tatiana Held de lo que significa este reconocimiento en distintos frentes y esto fue lo que nos contó:

¿Cuál es su opinión como cocinera empírica acerca de la importancia de la gastronomía como vehículo de construcción en distintos escenarios sociales?

La gastronomía es transversal a la vida de todas las personas, sin importar su origen, o el momento histórico que vivan. La cultura alrededor de la comida nos une como civilización y es un elemento importantísimo de nuestra identidad, por eso se dice que somos lo comemos. Hablar de la humanidad es hablar, entonces, de qué comemos y por qué lo hacemos. La gastronomía atraviesa muchas ciencias y artes, es un tema antropológico, geográfico, histórico.

¿Por qué usar la gastronomía como gestora social en el proyecto Fundación Hogar Integral?

Creo que la cocina es siempre un acto para compartir, cocinamos para nutrir y sentarnos juntos a vivir un momento. Por eso era importante para mí aportar algo de lo que amo para que otros puedan sentarse a comer juntos y esta fundación hace un trabajo muy bonito alimentando a niños de jardines infantiles de zonas marginadas de la ciudad.

¿Cómo se fusionan la gastronomía y el diseño en su vida?

Desde niña hacía la decoración de los escenarios de teatro en las obras en el colegio. Armaba ambientes, creaba y cuidaba los detalles detrás de cámara. Después de estudiar diseño le di un giro a mi carrera creando eventos corporativos y experiencias, así llegué a la cocina a elegir y después a crear los menús de eventos tan grandes como el World Economic Forum. Hoy en día, tengo la fortuna de hacer las dos cosas que más me gustan, cocino y creo experiencias memorables como las cenas Del paté a la guayaba inspiradas en los sabores de mis viajes, mi infancia y mis raíces alemanas.

Sus dos recuerdos más entrañables con su abuela Tita

Tita hacía un relleno de pavo espectacular para la cena de la familia y ese sabor no lo olvido, nos reuníamos todos alrededor de la mesa y era un momento inolvidable, pero desafortunadamente, como pasa muchas veces, ninguno de nosotros se quedó con la receta, así que recuerdo ese pavo relleno con nostalgia. Lo que sí puedo hacer en su honor es la receta del pie de limón, es delicioso, está en el libro, y cada vez que lo sirvo es un homenaje a Tita.

El plato más divertido de su libro para llevar a la mesa

Sin duda el plato más divertido es la caldereta de mariscos, que puede hacerse también solo con langostinos. Me encanta servirlo en la mesa porque invita a perder la compostura y siempre terminamos todos raspando el plato con el pan.

