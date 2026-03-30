Recetas con salmón para Semana Santa: cinco platos fáciles, saludables y rápidos

Sirve el salmón con papa en puré, ensalada verde o sobre una buena cama de vegetales para disfrutar. Foto: Nano Erdozain / Pexels

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Para llevar este plato a tu mesa usa mantequilla, suero costeño, queso costeño, orégano y pimienta al gusto. Ver la receta completa aquí

Sirve este pescado jugoso con arroz de espinaca o con papas al vapor. Ver la receta completa aquí

Sirve con puré de papa o una ensalada con pepino, piña, lechuga y zucchini. Ver la receta completa aquí

Agrega rodajas de tomate para darle más color y frescura al plato. Ver la receta completa aquí

Para servirlo arma un bowl con arroz integral, aguacate, lechuga y tomate cherry. Ver la receta completa aquí

Un poco de la historia del salmón

Originario de los océanos del hemisferio norte, el salmón ha sido famoso por su sabor y valor nutricional desde tiempos antiguos. En el siglo XIII, los vikingos en Escandinavia lo pescaban como una de sus principales fuentes de proteína, mientras que en el siglo XVIII, en Japón, comenzó a ser incorporado en sushi y otros platos.

No pierdas de vista: Receta para preparar calentao de fríjoles y huevito frito

*Nota de la editora

El contexto histórico de este ingrediente puede encontrarlo en otras recetas con un fin informativo y práctico, para comprender mejor su origen y uso en la cocina.

Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧