Publicidad

Home

Gastronomía y Recetas

Recetas con salmón para Semana Santa: cinco platos fáciles, saludables y rápidos

Este alimento se convierte en una opción versátil para disfrutar de platos sin carne roja en esta época litúrgica.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Rosa Margarita Campo /IG @de.rochy
30 de marzo de 2026 - 03:00 p. m.
Sirve el salmón con papa en puré, ensalada verde o sobre una buena cama de vegetales para disfrutar.
Sirve el salmón con papa en puré, ensalada verde o sobre una buena cama de vegetales para disfrutar.
Foto: Nano Erdozain / Pexels
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

Lunes de salmón cremoso para el almuerzo

Para llevar este plato a tu mesa usa mantequilla, suero costeño, queso costeño, orégano y pimienta al gusto. Ver la receta completa aquí

¿Salmón para el almuerzo? Prepara esta receta en 11 minutos

Sirve este pescado jugoso con arroz de espinaca o con papas al vapor. Ver la receta completa aquí

Salmón en salsa cremosa: paso a paso para prepararlo

Sirve con puré de papa o una ensalada con pepino, piña, lechuga y zucchini. Ver la receta completa aquí

Almuerzo balanceado y completo en 20 minutos

Agrega rodajas de tomate para darle más color y frescura al plato. Ver la receta completa aquí

En air fryer: receta para cocinar un exquisito salmón

Para servirlo arma un bowl con arroz integral, aguacate, lechuga y tomate cherry. Ver la receta completa aquí

Un poco de la historia del salmón

Originario de los océanos del hemisferio norte, el salmón ha sido famoso por su sabor y valor nutricional desde tiempos antiguos. En el siglo XIII, los vikingos en Escandinavia lo pescaban como una de sus principales fuentes de proteína, mientras que en el siglo XVIII, en Japón, comenzó a ser incorporado en sushi y otros platos.

No pierdas de vista: Receta para preparar calentao de fríjoles y huevito frito

*Nota de la editora

El contexto histórico de este ingrediente puede encontrarlo en otras recetas con un fin informativo y práctico, para comprender mejor su origen y uso en la cocina.

Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧

Por Rosa Margarita Campo /IG @de.rochy

Temas recomendados:

Gastronomía y recetas

Recetas

Cocina internacional

Recetas con salmón

Salmón

Recetas para Semana Santa

Estilo de Vida

Semana Santa

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
El Espectador usa cookies necesarias para el funcionamiento del sitio. Al hacer clic en "Aceptar" autoriza el uso de cookies no esenciales de medición y publicidad. Ver políticas de cookies y de datos.