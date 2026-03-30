Recetas con salmón para Semana Santa: cinco platos fáciles, saludables y rápidos

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Lunes de salmón cremoso para el almuerzo
Para llevar este plato a tu mesa usa mantequilla, suero costeño, queso costeño, orégano y pimienta al gusto. Ver la receta completa aquí
¿Salmón para el almuerzo? Prepara esta receta en 11 minutos
Sirve este pescado jugoso con arroz de espinaca o con papas al vapor. Ver la receta completa aquí
Salmón en salsa cremosa: paso a paso para prepararlo
Sirve con puré de papa o una ensalada con pepino, piña, lechuga y zucchini. Ver la receta completa aquí
Almuerzo balanceado y completo en 20 minutos
Agrega rodajas de tomate para darle más color y frescura al plato. Ver la receta completa aquí
En air fryer: receta para cocinar un exquisito salmón
Para servirlo arma un bowl con arroz integral, aguacate, lechuga y tomate cherry. Ver la receta completa aquí
Un poco de la historia del salmón
Originario de los océanos del hemisferio norte, el salmón ha sido famoso por su sabor y valor nutricional desde tiempos antiguos. En el siglo XIII, los vikingos en Escandinavia lo pescaban como una de sus principales fuentes de proteína, mientras que en el siglo XVIII, en Japón, comenzó a ser incorporado en sushi y otros platos.
No pierdas de vista: Receta para preparar calentao de fríjoles y huevito frito
*Nota de la editora
El contexto histórico de este ingrediente puede encontrarlo en otras recetas con un fin informativo y práctico, para comprender mejor su origen y uso en la cocina.
Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧