Cómo hacer agua de mango con maracuyá en pocos minutos

Esta agua de mango con maracuyá puedes servirla también con rodajas de limón y un poquito de sal. Foto: Getty Images - MurzikNata

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Gastronomía: Latinoamericana . Usa el endulzante de tu preferencia Tiempo de preparación: 5 minutos.

5 minutos. Tiempo de cocción: 5 minutos.

5 minutos. Porciones: 4 . Ingredientes 3 libras de mango

1.5 litros de agua

3/4 de taza de azúcar o endulzante de tu preferencia

1 taza de pulpa de maracuyá

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Preparación

Pela y corta los mangos maduros. Luego, licúalos con el endulzante y un poco de agua.

Pasa por un colador para retirar las fibras del mango.

Añade más agua y la pulpa de maracuyá. Mezcla bien, sirve bien fría y disfruta.

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Un poco de historia de la maracuyá

La maracuyá, conocida también como fruta de la pasión, proviene de América tropical. Su nombre se origina del guaraní mburucuyá, y desde tiempos precolombinos ha sido cultivado y utilizado por comunidades indígenas tanto como alimento como con fines medicinales.

En el siglo XVI, los colonizadores españoles y portugueses lo llevaron a Europa, donde su flor llamó la atención por su simbolismo religioso: los misioneros la llamaron “flor de la pasión” porque veían en sus formas una representación de la Pasión de Cristo. Con el tiempo, la maracuyá se expandió a otras regiones del mundo, especialmente a Asia, África y Oceanía, adaptándose a climas cálidos y húmedos.

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*Nota de la editora

El contexto histórico de este ingrediente puede encontrarlo en otras recetas con un fin informativo y práctico, para comprender mejor su origen y uso en la cocina.

Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧