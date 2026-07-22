Galletas de “pie” de limón fáciles con “frosting” de queso crema

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Gastronomía: Americana .
Refrigera la masa durante 1 hora
- Tiempo de preparación: 20 minutos.
- Tiempo de cocción: 15 minutos.
- Porciones: 12.
Ingredientes
- 200 gramos de harina de trigo
- 100 gramos de mantequilla
- 100 gramos de azúcar
- 1 huevo
- Ralladura y jugo de 2 limones verdes
- ½ cucharadita de polvo de hornear
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Ingredientes para el frosting
360 gramos de queso crema
1/4 de taza de azúcar glass
2 cucharadas jugo de limón
Para decorar
Ralladura de limón
Rodajas de limón
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Preparación
Mezclar la mantequilla con el azúcar hasta cremar. Añadir el huevo, la ralladura y el jugo de limón verde.
Incorporar la harina y el polvo de hornear hasta formar una masa.
Formar las galletas y llevarlas al horno hasta que los bordes estén doraditos (12-15 min a 180 °C). Dejar enfriar completamente.
Batir el queso crema con el azúcar glas y el limón hasta obtener un frosting suave.
Decorar cada galleta con el frosting, ralladura y rodajas de limón. Servir.
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