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Galletas de “pie” de limón fáciles con “frosting” de queso crema

Un postre fresco y acido para conquistar paladares. ¡Manos a la obra!

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Viridiana Navarrete, chef / @viricookss.
22 de julio de 2026 - 03:00 p. m.
Disfruta de estas galletas de pie de limón con un té negro o blanco.
Disfruta de estas galletas de pie de limón con un té negro o blanco.
Foto: Viridiana Navarrete
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Gastronomía: Americana .

Refrigera la masa durante 1 hora

  • Tiempo de preparación: 20 minutos.
  • Tiempo de cocción: 15 minutos.
  • Porciones: 12.

Ingredientes

  • 200 gramos de harina de trigo
  • 100 gramos de mantequilla
  • 100 gramos de azúcar
  • 1 huevo
  • Ralladura y jugo de 2 limones verdes
  • ½ cucharadita de polvo de hornear

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Ingredientes para el frosting

360 gramos de queso crema

1/4 de taza de azúcar glass

2 cucharadas jugo de limón

Para decorar

Ralladura de limón

Rodajas de limón

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Preparación

Mezclar la mantequilla con el azúcar hasta cremar. Añadir el huevo, la ralladura y el jugo de limón verde.

Incorporar la harina y el polvo de hornear hasta formar una masa.

Formar las galletas y llevarlas al horno hasta que los bordes estén doraditos (12-15 min a 180 °C). Dejar enfriar completamente.

Batir el queso crema con el azúcar glas y el limón hasta obtener un frosting suave.

Decorar cada galleta con el frosting, ralladura y rodajas de limón. Servir.

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Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧

Por Viridiana Navarrete, chef / @viricookss.

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