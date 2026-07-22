Galletas de “pie” de limón fáciles con “frosting” de queso crema

Disfruta de estas galletas de pie de limón con un té negro o blanco. Foto: Viridiana Navarrete

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Gastronomía: Americana . Refrigera la masa durante 1 hora Tiempo de preparación: 20 minutos.

20 minutos. Tiempo de cocción: 15 minutos.

15 minutos. Porciones: 12 . Ingredientes 200 gramos de harina de trigo

100 gramos de mantequilla

100 gramos de azúcar

1 huevo

Ralladura y jugo de 2 limones verdes

½ cucharadita de polvo de hornear

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Ingredientes para el frosting

360 gramos de queso crema

1/4 de taza de azúcar glass

2 cucharadas jugo de limón

Para decorar

Ralladura de limón

Rodajas de limón

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Preparación

Mezclar la mantequilla con el azúcar hasta cremar. Añadir el huevo, la ralladura y el jugo de limón verde.

Incorporar la harina y el polvo de hornear hasta formar una masa.

Formar las galletas y llevarlas al horno hasta que los bordes estén doraditos (12-15 min a 180 °C). Dejar enfriar completamente.

Batir el queso crema con el azúcar glas y el limón hasta obtener un frosting suave.

Decorar cada galleta con el frosting, ralladura y rodajas de limón. Servir.

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Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧