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Gastronomía: Colombiana.
Este ají es ideal para acompañar empanadas, sancocho, arepas o carnes asadas.
- Tiempo de preparación: 3 minutos.
- Tiempo de cocción: 2 minutos.
- Porciones: 4.
Ingredientes
- 3 lulos maduros
- 1 tallo de cebolla larga picada finamente
- 1 o 2 ajíes picantes (del tipo que prefieras)
- 1 cucharada de vinagre
- El jugo de 1 limón
- 2 cucharadas de cilantro picado
- Sal al gusto
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Preparación
Lava los lulos, córtalos en trozos pequeños y ponlos en un tazón.
Incorpora la cebolla larga picada finamente.
Agrega el vinagre, que ayuda a resaltar el sabor, y el jugo de limón.
Pica el ají que hayas elegido y agrégalo al tazón, puedes usar el que encuentres en el mercado y ajustar la cantidad según qué tan picante lo quieras.
Agrega el cilantro y sal al gusto. Mezcla bien y deja reposar unos minutos antes de servir para que se integren los sabores.
El consejo de los chefs
Ten mucho cuidado al picar el ají, no te toques los ojos ni la cara, porque el ardor es muy intenso, lo mejor es usar guantes o lavarte muy bien las manos con agua y jabón apenas termines. Si quieres un ají menos picante, retira las semillas y las venas blancas del interior.
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Conoce un poco de la historia del ají
El ají es originario de la zona de Bolivia y Perú. Se consume desde hace aproximadamente 7500 años. Es muy similar al pimentón y aunque no se iguala en su tamaño, su sabor es uno de los más apetecidos en la gastronomía mundial. Tiene variedad de colores entre ellos el rojo, naranja o amarillo trayendo consigo sabores más suaves o fuertes para el paladar del comensal. Son ideales para sazonar los alimentos y en ocasiones se convierte en el mejor aderezo para empandas, papas y sopas.
Existen alrededor de 25 especies y es uno de los mayores exponentes de la gastronomía de México y Perú, quienes además lideran sus propuestas incluyendo este ingrediente en helados y dulces. En Colombia es un acompañante ideal para guarniciones y carnes.
*Nota de la editora
El contexto histórico de este ingrediente puede encontrarlo en otras recetas con un fin informativo y práctico, para comprender mejor su origen y uso en la cocina.
Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧