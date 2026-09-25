Cómo hacer albóndigas para la tradicional sopa de arroz

Forma las albóndigas con las manos, quedan muy suaves y jugosas por dentro gracias al pan y…

Mezcla la carne molida con el pan remojado, el cilantro, la cebolla, el ajo, la pimienta, el comino y la sal.

1 espinazo de cerdo (para el caldo) 2 zanahorias picadas 3 papas picadas (las que tenga) 1 cucharadita de curry 1 cucharadita de achiote 1/2 cucharadita de comino 1 taza de arroz Cilantro picado Sal al gusto Tajadas de plátano maduro para acompañar

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Forma las albóndigas con las manos, quedan muy suaves y jugosas por dentro gracias al pan y la leche.

Para la sopa de arroz

Prepara un caldo con el espinazo de cerdo y agrega la zanahoria y las papas.

Añade el curry, el achiote y el comino, luego, incorpora el arroz y dejar cocinar. Si empieza a ahumarse, pasa la preparación a otra olla.

Agrega las albóndigas y deja cocinar hasta que estén listas, para terminar con cilantro picado y acompañar con una tajada de plátano bien madura.

Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧

Un poco de la historia de las albóndigas

Estas populares “bolitas de carne” tienen su origen en la Edad Media y su invención se le atribuye a Zirbay un músico y gastrónomo del siglo VII que decidió involucrarlas en sus preparaciones de manera fácil, utilizando condimentos y especias para potencializar su sabor y consumirlas fritas o en salsa. Aunque en su gran mayoría se elaboran con carne de res, también se pueden hacer con pollo, cerdo y ternera. El secreto a la hora de cocinarlas es pasarlas por miga de pan o pan rallado y suelen servirse como plato fuerte en todos los restaurantes del mundo.

En Bolivia se consumen con salsa de ají, fideos o arroz; en Estados Unidos suelen acompañarse con spaghettis, mientras que en Colombia se sirven con frijoles, lentejas, sopas de verduras o arroz. Como dato curioso en Turquía existen más de 80 clases de albóndigas y sus preparaciones son tan variadas, que no se encuentra una receta similar en ninguna parte de este país.

*Nota de la editora

El contexto histórico de este ingrediente puede encontrarlo en otras recetas con un fin informativo y práctico, para comprender mejor su origen y uso en la cocina.