Cómo hacer albóndigas para la tradicional sopa de arroz

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Gastronomía: Latinoamericana.
Para estás albóndigas usa comino, pimienta, ajo y cebolla picada.
- Tiempo de preparación: 30 minutos.
- Tiempo de cocción: 40 minutos.
- Porciones: 6.
Ingredientes
- 500 gramos de carne molida
- 2 rebanadas de pan remojado en leche, sin corteza
- Cilantro picado
- 1/2 cebolla picada
- 2 dientes de ajo picados
- Pimienta al gusto
- 1/2 cucharadita de comino
- Sal al gusto
Ingredientes para la sopa de arroz
1 espinazo de cerdo (para el caldo)
2 zanahorias picadas
3 papas picadas (las que tenga)
1 cucharadita de curry
1 cucharadita de achiote
1/2 cucharadita de comino
1 taza de arroz
Cilantro picado
Sal al gusto
Tajadas de plátano maduro para acompañar
Preparación
Para las albóndigas
Remoja el pan en leche y retírale la corteza.
Mezcla la carne molida con el pan remojado, el cilantro, la cebolla, el ajo, la pimienta, el comino y la sal.
Forma las albóndigas con las manos, quedan muy suaves y jugosas por dentro gracias al pan y la leche.
Para la sopa de arroz
Prepara un caldo con el espinazo de cerdo y agrega la zanahoria y las papas.
Añade el curry, el achiote y el comino, luego, incorpora el arroz y dejar cocinar. Si empieza a ahumarse, pasa la preparación a otra olla.
Agrega las albóndigas y deja cocinar hasta que estén listas, para terminar con cilantro picado y acompañar con una tajada de plátano bien madura.
Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧
Un poco de la historia de las albóndigas
Estas populares “bolitas de carne” tienen su origen en la Edad Media y su invención se le atribuye a Zirbay un músico y gastrónomo del siglo VII que decidió involucrarlas en sus preparaciones de manera fácil, utilizando condimentos y especias para potencializar su sabor y consumirlas fritas o en salsa. Aunque en su gran mayoría se elaboran con carne de res, también se pueden hacer con pollo, cerdo y ternera. El secreto a la hora de cocinarlas es pasarlas por miga de pan o pan rallado y suelen servirse como plato fuerte en todos los restaurantes del mundo.
En Bolivia se consumen con salsa de ají, fideos o arroz; en Estados Unidos suelen acompañarse con spaghettis, mientras que en Colombia se sirven con frijoles, lentejas, sopas de verduras o arroz. Como dato curioso en Turquía existen más de 80 clases de albóndigas y sus preparaciones son tan variadas, que no se encuentra una receta similar en ninguna parte de este país.
*Nota de la editora
El contexto histórico de este ingrediente puede encontrarlo en otras recetas con un fin informativo y práctico, para comprender mejor su origen y uso en la cocina.