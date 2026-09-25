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Cómo hacer albóndigas para la tradicional sopa de arroz

Gracias al pan remojado en leche, las albóndigas en esta receta quedan más suaves y jugosas.

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Didier Castaño, chef / @didiercastac
25 de septiembre de 2026 – 10:00 a. m.
Estas albóndigas caseras puedes servirlas como plato fuerte con puré y ensalada.
Estas albóndigas caseras puedes servirlas como plato fuerte con puré y ensalada.
Foto: Getty Images - Olga Yastremska

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Gastronomía: Latinoamericana.

Para estás albóndigas usa comino, pimienta, ajo y cebolla picada.

  • Tiempo de preparación: 30 minutos.
  • Tiempo de cocción: 40 minutos.
  • Porciones: 6.

Ingredientes

  • 500 gramos de carne molida
  • 2 rebanadas de pan remojado en leche, sin corteza
  • Cilantro picado
  • 1/2 cebolla picada
  • 2 dientes de ajo picados
  • Pimienta al gusto
  • 1/2 cucharadita de comino
  • Sal al gusto

Ingredientes para la sopa de arroz

1 espinazo de cerdo (para el caldo)
2 zanahorias picadas
3 papas picadas (las que tenga)
1 cucharadita de curry
1 cucharadita de achiote
1/2 cucharadita de comino
1 taza de arroz
Cilantro picado
Sal al gusto
Tajadas de plátano maduro para acompañar

Preparación

Para las albóndigas

Remoja el pan en leche y retírale la corteza.

Mezcla la carne molida con el pan remojado, el cilantro, la cebolla, el ajo, la pimienta, el comino y la sal.

Forma las albóndigas con las manos, quedan muy suaves y jugosas por dentro gracias al pan y la leche.

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Para la sopa de arroz

Prepara un caldo con el espinazo de cerdo y agrega la zanahoria y las papas.

Añade el curry, el achiote y el comino, luego, incorpora el arroz y dejar cocinar. Si empieza a ahumarse, pasa la preparación a otra olla.

Agrega las albóndigas y deja cocinar hasta que estén listas, para terminar con cilantro picado y acompañar con una tajada de plátano bien madura.

Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧

Un poco de la historia de las albóndigas

Estas populares “bolitas de carne” tienen su origen en la Edad Media y su invención se le atribuye a Zirbay un músico y gastrónomo del siglo VII que decidió involucrarlas en sus preparaciones de manera fácil, utilizando condimentos y especias para potencializar su sabor y consumirlas fritas o en salsa. Aunque en su gran mayoría se elaboran con carne de res, también se pueden hacer con pollo, cerdo y ternera. El secreto a la hora de cocinarlas es pasarlas por miga de pan o pan rallado y suelen servirse como plato fuerte en todos los restaurantes del mundo.

En Bolivia se consumen con salsa de ají, fideos o arroz; en Estados Unidos suelen acompañarse con spaghettis, mientras que en Colombia se sirven con frijoles, lentejas, sopas de verduras o arroz. Como dato curioso en Turquía existen más de 80 clases de albóndigas y sus preparaciones son tan variadas, que no se encuentra una receta similar en ninguna parte de este país.

*Nota de la editora

El contexto histórico de este ingrediente puede encontrarlo en otras recetas con un fin informativo y práctico, para comprender mejor su origen y uso en la cocina.

Por Didier Castaño, chef / @didiercastac

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