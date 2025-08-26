¿Por qué la yuca se pone amarga al cocinarla? Trucos para quitar su amargor

Te contamos qué puedes hacer si la yuca te queda amarga al cocinarla. Foto: Cortesía Minagricultura

¿Alguna vez has cocinado yuca y, al probarla, descubriste un sabor amargo y desagradable? Esto ocurre con más frecuencia de lo que imaginas. En Gastronomía y recetas de El Espectador, te contamos la razón detrás de este sabor y, además, te compartimos los mejores trucos y consejos para solucionarlo y disfrutar la yuca en su punto perfecto.

¿Por qué la yuca sale amarga al cocinarla?

La yuca puede volverse amarga al cocinarla porque algunas variedades contienen compuestos naturales llamados glucósidos cianogénicos, los cuales liberan pequeñas cantidades de cianuro al ser masticados o al entrar en contacto con el agua. El nivel de amargor depende de varios factores, como el tipo de yuca (dulce o amarga), su grado de madurez, el tiempo de almacenamiento y el método de cocción. Cuando la yuca no se pela o no se hierve correctamente, es común que conserve ese sabor desagradable.

¿Cómo quitar el amargor de la yuca? Trucos

Si al cocinar yuca notas un sabor amargo, no te preocupes: con estos consejos puedes eliminarlo fácilmente y disfrutarla en su mejor versión.

🔪 1. Pela la yuca por completo

Retira toda la cáscara y asegúrate de eliminar también la parte central fibrosa (el corazón), ya que es donde más se concentra el sabor amargo.

💧 2. Déjala en remojo

Corta la yuca en trozos y sumérgela en agua durante varias horas. Cambia el agua al menos dos o tres veces para ayudar a eliminar los compuestos que generan el amargor.

🔥 3. Haz un primer hervor y descarta el agua

Lleva la yuca a ebullición en agua limpia, pero desecha esa primera agua después de unos minutos. Luego, continúa la cocción con agua nueva. Esto ayuda a eliminar toxinas y sabores indeseados.

🧂 4. Agrega sal al agua

Añadir sal no solo mejora el sabor, sino que también ayuda a suavizar la textura de la yuca durante la cocción.

🍋 5. Añade unas gotas de limón o vinagre

Un truco casero muy efectivo: unas gotas de limón o vinagre en el agua de cocción ayudan a neutralizar los compuestos amargos y realzan el sabor final.

Con estos pasos, la yuca quedará lista para preparar en sopas, guisos o frituras, sin rastros del sabor amargo que a veces puede presentar este tubérculo.

Recetas con yuca

Receta de yuca al ajillo:

Una propuesta llena de sabor para disfrutar cualquier día de la semana. Lea aquí el paso a paso de la receta.

¿Receta de pandeyuca?

El pandeyuca hecho con queso blanco molido, almidón de yuca cernido, huevo, polvo de hornear, es una de las mejores opciones para acompañar sus tardes en compañía de quienes ama. Conoce la receta completa aquí

Arepas de yuca en air fryer

1/2 kilo de yuca cocinada, 3 cucharadas de harina pan y 4 cucharadas de queso costeño son los principales ingredientes para llevar este plato a tu mesa, los demás puedes descubrirlos aquí.

