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Cómo hacer chuletas de cerdo asadas: receta fácil de Harry Sasson en 30 minutos

Marina estas chuletas apenas 30 minutos en soya, vinagre y un toque de ajonjolí, una mezcla suave que realza el sabor sin opacarlo.

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Harry Sasson
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Estas chuletas las puedes servir con papa o con una ensalada verde.
Estas chuletas las puedes servir con papa o con una ensalada verde.

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Gastronomía: Colombiana .

Estas chuletas son ideales para un asado este puente festivo.

  • Tiempo de preparación: 15 minutos.
  • Tiempo de cocción: 15 minutos.
  • Porciones: 4.

Ingredientes

  • 4 chuletas de cerdo de la mejor calidad
  • 1/2 taza de aceite vegetal
  • 3 cucharadas de salsa de soya
  • 2 cucharadas de vinagre blanco
  • 1 cucharadita de sal de ajo
  • 1 cucharadita de azúcar
  • Aceite de ajonjolí (opcional)
  • Cilantro picado (opcional)

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Preparación

Mezcla el aceite, la salsa de soya, el vinagre, la sal de ajo, el azúcar y el aceite de ajonjolí y el cilantro, si deseas usar estos dos últimos ingredientes.

Luego, untacon esta mezcla las chuletas y déjelas reposar durante 30 minutos en refrigeración.

Asa las chuletas en la parrilla hasta alcanzar el término deseado, sazona con sal y sirve de inmediato.

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¿Cuál es la historia de esta receta?

Soy un fascinado de la carne de cerdo de La Fazenda, llevo años usando sus productos y tenemos tan buena relación que me sacan los cortes que quiero y me acolitan las locuras que se me ocurren. Y, de hecho, los felicito por su impresionante programa de desarrollo rural en la Altillanura del Meta, donde se encargan de todo el proceso de cría, desde los cultivos para su alimentación hasta su sacrificio y comercialización en docenas de cortes y productos.

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Pero, aparte del excelente cerdo nacional, también hoy gozamos, gracias a la apertura de mercados, de maravillosas opciones de carnes importadas de res y de cerdo, provenientes de Uruguay, Argentina o Estados Unidos, entre otros orígenes. Hace unos días tuve la tarea de lanzar unos productos de USAPrime en Cartagena, en un reto de asados, y una de las estrellas fue un T-Bone de cerdo traído por W&L Worldwide Trading, bajo el liderazgo de mi gran amiga Luz Elena Kassab.

Son cortes de cerdo tan buenos que se volvieron infaltables en el asado de mi casa los domingos. Me conocen bien y saben que para carne de primera me gusta usar poco condimento y, si utilizo marinada debe ser suave y durante poco tiempo: no quiero ni ablandar mucho ni cambiar el sabor. Y termino con esto, el cerdo hoy no es como antes, ya no son animales que se crían en porquerizas sucias alimentándose de sobras. La crianza ha avanzado tanto que la carne de cerdo moderna es muy higiénica y salubre, tanto que es posible darle término en la parrilla, tal como a la de res.

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Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧

Harry Sasson

Por Harry Sasson

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