 

Publicidad

Torta húmeda de maracuyá con glaseado

Si quieres un sabor más intenso en esta torta, agrega unas semilllas de maracuyá por encima al momento de servir.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.

Juan Javier Pulido, aficionado a la cocina / @juanjavierpulido
24 de septiembre de 2026 – 10:00 a. m.
Decora esta torta húmeda de maracuyá decorar con más pulpa de o queso crema por encima y terminar con más glaseado.
Decora esta torta húmeda de maracuyá decorar con más pulpa de o queso crema por encima y terminar con más glaseado.
Foto: Getty Images - Wirestock

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

/

Gastronomía: Latinoamericana.

Deja esta torta húmeda con glaseado reposando 30 minutos.

  • Tiempo de preparación: 20 minutos.
  • Tiempo de cocción: 60 minutos.
  • Porciones: 8.

Ingredientes

  • 250 mililitros de aceite de oliva o aceite neutro
  • 180 gramos de azúcar blanca
  • 1 cucharada de pasta de vainilla
  • Ralladura de 1 limón
  • 3 huevos
  • 3 cucharadas de jugo de limón
  • 270 gramos de harina de trigo
  • 1 cucharadita de polvo para hornear
  • ½ cucharadita de bicarbonato de sodio
  • ½ cucharadita de sal
  • 225 gramos de yogur griego
  • ¾ de taza de pulpa de maracuyá

Ingredientes para el glaseado

¾ de taza de azúcar pulverizada
3 cucharadas de jugo de limón
1 cucharada de aceite de oliva extra virgen
4 cucharadas de pulpa de maracuyá

Para servir

250 gramos de queso mascarpone o queso crema

Preparación

Precalienta el horno a 180 °C.

En un bowl, mezcla el aceite, el azúcar, la pasta de vainilla y la ralladura de limón.

Agrega los huevos, uno a uno, y mezcla hasta integrar.

Incorpora la harina, el polvo para hornear, el bicarbonato de sodio y la sal. Mezcla suavemente.

Vínculos relacionados

¿Qué es la papausa? La fruta parecida a la guanábana que sorprende por su pulpa rosada
Rollitos de pollo y queso en freidora de aire
Receta de salsa romesco con pimiento asado paso a paso

Añade el yogur griego, el jugo de limón y la pulpa de maracuyá. Mezcla hasta obtener una preparación homogénea.

Vierte la mezcla en un molde previamente engrasado y hornea durante 45 a 60 minutos a 180 °C, o hasta que al insertar un palillo en el centro, este salga limpio.

Mientras la torta se hornea, prepara el glaseado. Mezcla el azúcar pulverizada, el jugo de limón, el aceite de oliva y la pulpa de maracuyá hasta obtener una mezcla lisa.

Cuando la torta salga del horno y aún esté caliente, vierte ¾ del glaseado sobre ella y déjala reposar durante aproximadamente 30 minutos, para que absorba todo el sabor.

Desmolda la torta y deja que se enfríe completamente.

Para terminar, sirve con queso mascarpone o queso crema por encima y agrega el resto del glaseado.

Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧

Por Juan Javier Pulido, aficionado a la cocina / @juanjavierpulido

Temas recomendados:

Cocina internacional

Estilo de Vida

Gastronomía y recetas

Maracuyá

Postre

Receta para hacer torta húmeda

Recetas

Torta
Síguenos en Google Noticias

 

Comentarios
Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Publicidad
Publicidad

 

 

Publicidad

Inscríbete a nuestros newsletters

Lo bueno que es estar informado y de una manera diferente desde tu correo electrónico.

Selecciona los newsletters que quieres recibir
Al inscribirte, aceptas nuestros T y C y nuestra Política de privacidad.
Infórmate rápido