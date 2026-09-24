Decora esta torta húmeda de maracuyá decorar con más pulpa de o queso crema por encima y terminar con más glaseado. Foto: Getty Images - Wirestock

Resume e infórmame rápido Tiempo de lectura Torta húmeda de maracuyá con glaseado Juan Javier Pulido, aficionado a la cocina / @juanjavierpulido Tiempo de lectura Resumen generado por IA. Para más detalles, consulte el artículo completo. ¡Ahorra tiempo y mantente informado con El Espectador! Lee nuestros resúmenes para informarte con los puntos clave de cada noticia. Te contamos lo que debes saber en pocos segundos. Inicia Sesión Descubre lo más relevante Lee lo esencial de esta nota con nuestra herramienta exclusiva de resumen con IA. ¡Pruébala ahora! Cerrar

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Gastronomía: Latinoamericana. Deja esta torta húmeda con glaseado reposando 30 minutos. Tiempo de preparación: 20 minutos.

20 minutos. Tiempo de cocción: 60 minutos.

60 minutos. Porciones: 8. Ingredientes 250 mililitros de aceite de oliva o aceite neutro

180 gramos de azúcar blanca

1 cucharada de pasta de vainilla

Ralladura de 1 limón

3 huevos

3 cucharadas de jugo de limón

270 gramos de harina de trigo

1 cucharadita de polvo para hornear

½ cucharadita de bicarbonato de sodio

½ cucharadita de sal

225 gramos de yogur griego

¾ de taza de pulpa de maracuyá

Ingredientes para el glaseado

¾ de taza de azúcar pulverizada

3 cucharadas de jugo de limón

1 cucharada de aceite de oliva extra virgen

4 cucharadas de pulpa de maracuyá

Para servir

250 gramos de queso mascarpone o queso crema

Preparación

Precalienta el horno a 180 °C.

En un bowl, mezcla el aceite, el azúcar, la pasta de vainilla y la ralladura de limón.

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Agrega los huevos, uno a uno, y mezcla hasta integrar.

Incorpora la harina, el polvo para hornear, el bicarbonato de sodio y la sal. Mezcla suavemente.

Añade el yogur griego, el jugo de limón y la pulpa…