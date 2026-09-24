Torta húmeda de maracuyá con glaseado

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Gastronomía: Latinoamericana.
Deja esta torta húmeda con glaseado reposando 30 minutos.
- Tiempo de preparación: 20 minutos.
- Tiempo de cocción: 60 minutos.
- Porciones: 8.
Ingredientes
- 250 mililitros de aceite de oliva o aceite neutro
- 180 gramos de azúcar blanca
- 1 cucharada de pasta de vainilla
- Ralladura de 1 limón
- 3 huevos
- 3 cucharadas de jugo de limón
- 270 gramos de harina de trigo
- 1 cucharadita de polvo para hornear
- ½ cucharadita de bicarbonato de sodio
- ½ cucharadita de sal
- 225 gramos de yogur griego
- ¾ de taza de pulpa de maracuyá
Ingredientes para el glaseado
¾ de taza de azúcar pulverizada
3 cucharadas de jugo de limón
1 cucharada de aceite de oliva extra virgen
4 cucharadas de pulpa de maracuyá
Para servir
250 gramos de queso mascarpone o queso crema
Preparación
Precalienta el horno a 180 °C.
En un bowl, mezcla el aceite, el azúcar, la pasta de vainilla y la ralladura de limón.
Agrega los huevos, uno a uno, y mezcla hasta integrar.
Incorpora la harina, el polvo para hornear, el bicarbonato de sodio y la sal. Mezcla suavemente.
Añade el yogur griego, el jugo de limón y la pulpa de maracuyá. Mezcla hasta obtener una preparación homogénea.
Vierte la mezcla en un molde previamente engrasado y hornea durante 45 a 60 minutos a 180 °C, o hasta que al insertar un palillo en el centro, este salga limpio.
Mientras la torta se hornea, prepara el glaseado. Mezcla el azúcar pulverizada, el jugo de limón, el aceite de oliva y la pulpa de maracuyá hasta obtener una mezcla lisa.
Cuando la torta salga del horno y aún esté caliente, vierte ¾ del glaseado sobre ella y déjala reposar durante aproximadamente 30 minutos, para que absorba todo el sabor.
Desmolda la torta y deja que se enfríe completamente.
Para terminar, sirve con queso mascarpone o queso crema por encima y agrega el resto del glaseado.
Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧