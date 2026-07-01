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Cómo hacer “dip” de queso feta con tomate cherry: receta rápida

Sirve con pan tostado para sorprender con mucho sabor en la mesa a tus comensales.

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Viridiana Navarrete, chef / @viricookss
01 de julio de 2026 - 03:00 p. m.
Endulza este dip de queso feta con tomate cherry añadiendo miel de abejas.
Endulza este dip de queso feta con tomate cherry añadiendo miel de abejas.
Foto: Getty Images/iStockphoto - merc67
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Gastronomía: Latinoamericana.

Usa miel de abejas en esta preparación

  • Tiempo de preparación: 10 minutos.
  • Tiempo de cocción: 15 minutos.
  • Porciones: 2.

Ingredientes

  • 2 tazas de tomate Cherry
  • Aceite de oliva
  • 2 dientes de ajo
  • Sal y pimienta
  • Romero

Ingredientes para el dip

1/2 taza de queso feta

1/2 barra de queso crema

1/4 de taza aceite de oliva

1 cucharada de miel de abejas

Jugo de 1/2 limón amarillo o de 1 verde

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Preparación

Hornear tomatitos con aceite de oliva, romero, tomillo, sal, pimienta y ajo por 15 minutos a 400 ºF/ 200 ºC.

En un procesador agregar todos los ingredientes del dip hasta obtener una mezcla homogénea.

Servir con tomate cherry y agregar las especias que quieras para decorar.

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Un poco de historia de los tomates

Los tomates tuvieron su origen en América del sur, en el área de los Andes, cerca de Perú, Ecuador y Bolivia; donde se descubrieron y consumieron por primera vez como alimento y fines terapéuticos. El tomate fue llevado desde las laderas de los Andes hacia América Central y México, de la misma manera que el maíz, por una migración prehistórica de comunidades indígenas.

Los italianos cultivaron tomates por primera vez alrededor de 1550 y aparentemente fueron los primeros europeos en comerlo. Unos 25 años más tarde se cultivó en jardines ingleses, españoles y de Europa central. Los franceses le dieron el nombre “pomme d’amour”, donde nació el antiguo término inglés y americano “love apple”.

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*Nota de la editora

El contexto histórico de este ingrediente puede encontrarlo en otras recetas con un fin informativo y práctico, para comprender mejor su origen y uso en la cocina.

Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧

Por Viridiana Navarrete, chef / @viricookss

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