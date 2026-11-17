Cocinar la carne molida con sal y condimentos al gusto, hacer un hogao (sofrito) con cebolla, tomate, pimentón (opcional) y sazonar con sal y pimienta.

Escurrir el maíz y llevarlo a cocción hasta que ablande.

500 gramos de de carne molida Hogao (sofrito de cebolla, tomate, pimentón) Cilantro Perejil Sal y pimienta al gusto.

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Moler y amasar hasta que quede una masa uniforme.

Hacer bolitas y aplanar con una pataconera – tortillera, con ayuda de una bolsa plástica.

Rellenamos y sellamos los bordes con ayuda de la bolsa, con los dedos o una taza o cortador afinamos los bordes. Freír en abundante aceite caliente hasta que estén doraditas.

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Conoce un poco de la historia de las empanadas

La popularidad de las empanadas se dio por primera vez en España, cuando las invasiones árabes estaban en su máximo esplendor. La historia cuenta que los españoles decidieron incluirlas dentro de sus gustos gastronómicos, gracias a su rápida y fácil preparación, luego de saber que los árabes las preparaban con: cordero, bulgur, y especias, dándoles el nombre de “esfigha” y “fatay”.

Dependiendo del país, la preparación de la empanada varía mucho. En Colombia, por ejemplo, existen las empanadas de huevo, de pipián, las antioqueñas, las de cambray, y las tradicionales y deliciosas de carne, pollo y queso. Todas ellas ideales para acompañarlas con un buen ají. ¡Qué antojo!

*Nota de la editora

El contexto histórico de este ingrediente puede encontrarlo en otras recetas con un fin informativo y práctico, para comprender mejor su origen y uso en la cocina.

Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧