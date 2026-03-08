Receta para dos personas: tostadas francesas saladas

Estas tostadas francesas saladas también las puedes hacer con pepperoni. Foto: María Dulcey

Un poco de la historia de este plato

Cuenta la historia que esta delicia gastronómica tiene su origen en Albany, Nueva York. Se dio a conocer en el año 1724 gracias a un colono llamado Joseph French, quien la nombró “French Toast” en inglés y al cual se le atribuyó su creación. Aunque esta leyenda no se confirma todavía, lo que sí es cierto es que en un principio este plato no llevaba dentro de sus ingredientes huevo, únicamente leche, y que se conocía en la época del Imperio Romano como “Aliter Dulcia”.

Este plato se elabora con “Pain perdu” que en español significapan perdidoy hace referencia a un pan duro o viejo. La preparación de las “tostadas francesas” o “torrijas o torrejas” consiste en llevar un pan a remojar en una mezcla de huevos y leche batida, que posteriormente se sofríe, se endulza con “miel, melaza o azúcar” y pueden añadírsele diferente clases de toppings, todo a gusto del comensal.

Gastronomía: Americana . Usa espinaca para decorar Tiempo de preparación: 10 minutos.

10 minutos. Tiempo de cocción: 10 minutos.

10 minutos. Porciones: 2 . Ingredientes 4 tajadas de pan (ojalá un buen pan campesino o masa madre)

2 huevos

1/4 de taza de crema de leche

Sal y pimienta al gusto

Queso rallado

Jamón, pollo o salchichón

Preparación

Corta el pan en cubitos y reserva.

En un bowl bate los huevos con la leche, la sal y la pimienta.

Lleva a un molde apto para horno el pan.

Agrega sobre este la mezcla de huevos y asegúrate que queden muy bien remojados.

Añade sobre estos el jamón y finaliza con el queso para gratinar.

Hornea por 15 minutos a 170 °C y cuando esté listo, sirve, decora con cebollín finamente picado y disfruta.

