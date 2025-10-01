Fritanga Fest 2025: fechas, ciudad y restaurantes para disfrutar el evento

El evento busca reactivar la economía gastronómica de la ciudad, dando visibilidad a comerciantes de este tipo de alimentos. Foto: Fritanga Fest

La capital del país alista paladares para vivir una de las fiestas del sabor más importantes: Fritanga Fest 2025. Las Plazas Distritales de Mercado serán el epicentro donde 55 piqueteaderos y restaurantes presentarán sus mejores platos tradicionales este 4 y 5 de octubre, con el único propósito de conquistar paladares.

La segunda edición de este evento gastronómico llega con varias sorpresas que van más allá del gusto. Una agenda académica robusta se suma a la celebración, donde la pedagogía también se saborea a través de los bocados. Un ejemplo de ello es la Plaza Distrital de Mercado La Concordia, espacio que acogerá un diálogo enfocado en la tradición, la innovación y el impacto económico de esta emblemática propuesta gastronómica.

“La agenda académica le da al festival un nuevo aire. No se trata solo de comer fritanga, sino de entender todo lo que hay detrás de ella, desde la tradición cultural hasta el impacto económico para la ciudad”, destacó Wilfredo Grajales, director del Instituto para la Economía Social(IPES).

Fritanga Fest reunirá a expertos y representantes de la tradición fritanguera para explorar la historia, el legado familiar, la innovación y el impacto económico de este plato típico en Bogotá.

Entre los invitados destacados estarán doña Segunda, pionera en la Plaza del 12 de Octubre, y el piqueteadero Don Jorge, reconocido por su trayectoria en Kennedy. La invitación está sobre la mesa, aliste su paladar y vaya a saborear una de las recetas con más identidad colombiana.

