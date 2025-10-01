Logo El Espectador
Fritanga Fest 2025: fechas, ciudad y restaurantes para disfrutar el evento

Luego de una exitosa primera edición, regresa a Bogotá la segunda entrega de este festival gastronómico, que se llevará a cabo los días 4 y 5 de octubre.

Redacción Gastronomía y recetas
01 de octubre de 2025 - 01:19 p. m.
El evento busca reactivar la economía gastronómica de la ciudad, dando visibilidad a comerciantes de este tipo de alimentos.
Foto: Fritanga Fest
La capital del país alista paladares para vivir una de las fiestas del sabor más importantes: Fritanga Fest 2025. Las Plazas Distritales de Mercado serán el epicentro donde 55 piqueteaderos y restaurantes presentarán sus mejores platos tradicionales este 4 y 5 de octubre, con el único propósito de conquistar paladares.

La segunda edición de este evento gastronómico llega con varias sorpresas que van más allá del gusto. Una agenda académica robusta se suma a la celebración, donde la pedagogía también se saborea a través de los bocados. Un ejemplo de ello es la Plaza Distrital de Mercado La Concordia, espacio que acogerá un diálogo enfocado en la tradición, la innovación y el impacto económico de esta emblemática propuesta gastronómica.

“La agenda académica le da al festival un nuevo aire. No se trata solo de comer fritanga, sino de entender todo lo que hay detrás de ella, desde la tradición cultural hasta el impacto económico para la ciudad”, destacó Wilfredo Grajales, director del Instituto para la Economía Social(IPES).

¿Quiénes participarán en la nueva edición?

Plaza Distrital de Mercado 20 de Julio

Restaurante Y Pescadería Eventos Alby.

Restaurante Donde Fercho Y Flor.

Restaurante Y Piqueteadero Las Delicias De Maria.

Plaza Distrital de Mercado 7 de Agosto

Restaurante Alcira.

La Pega Dorada.

Plaza Distrital de Mercado 12 de Octubre

La Marrana Mona.

Piqueteadero Punto Clave.

Piqueteadero Doña Segunda

Plaza Distrital de Mercado El Carmen

Dirección: Diagonal 49 sur #29A-07.

Piqueteadero Maria C.

Plaza Distrital de Mercado Fontibón

La Cocina De Leo.

Piqueteadero Y Restaurante Doña Miriam.

Banquete Chongo.

Plaza Distrital de Mercado Kennedy

Piqueteadero La Pruebita.

Plaza Distrital de Mercado La Concordia

Recetas De La Abuela

Plaza Distrital de Mercado La Perseverancia

Piqueteadero La Quinta.

Comidas Pili.

El Primo.

La Cucharita.

Plaza Distrital de Mercado Las Ferias

Restaurante Doña Inés.

Piqueteadero Donde Stella.

Fritangueria La Cafetona.

Plaza Distrital de Mercado Restrepo

Piqueteadero La Esquina Del Sabor.

Piqueteadero La Negrita 2.

Plaza Distrital de Mercado Samper Mendoza

Fritanga Chocontá

Fritanga Fest reunirá a expertos y representantes de la tradición fritanguera para explorar la historia, el legado familiar, la innovación y el impacto económico de este plato típico en Bogotá.

Entre los invitados destacados estarán doña Segunda, pionera en la Plaza del 12 de Octubre, y el piqueteadero Don Jorge, reconocido por su trayectoria en Kennedy. La invitación está sobre la mesa, aliste su paladar y vaya a saborear una de las recetas con más identidad colombiana.

Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) o al de Edwin Bohórquez Aya (ebohorquez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧

Por Redacción Gastronomía y recetas

