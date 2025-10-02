Logo El Espectador
Pizza Master 2025: estos son los ganadores de las mejores pizzas de Colombia

En total se sirvieron 368.400 pizzas para conocer cuáles son las mejores exponentes de esta comida casual.

Redacción Gastronomía y recetas
02 de octubre de 2025 - 12:55 p. m.
El Pizza Master 2025 se realizó en diferentes ciudades de Colombia y se llevó a cabo durante 7 días, de la mano de Tulio Zuloaga.
Foto: Tulio Recomienda
Uno de los eventos de sabor más importantes del sector gastronómico en Colombia, el Pizza Master 2025, dió a conocer este miércoles el listado de las mejores pizzas del país. La búsqueda se realizó del 22 al 28 de septiembre y fue liderada por Tulio Zuloaga, el influenciador gastronómico que tiene como propósito desde la creación de sus festivales “apoyar el emprendimiento en Colombia y aportar a la economía local”.

“Superar las 300 mil pizzas era el sueño para esta edición (porque éramos menos que el año pasado), pero los pizzeros y pizzeras de Colombia se alzaron con 368.400 pizzas servidas durante los siete días del Pizza Master, generando más de 9 mil millones de pesos para el pueblo colombiano (teniendo en cuenta las pizzas y un porcentaje de bebidas).

Especialistas, viajeros, periodistas, fueron los encargados de revisar y certificar a los participantes de esta fiesta de sabor, mientras que los comensales tuvieron la responsabilidad de escoger las propuestas más creativas, donde los ingredientes locales fueron protagonistas y la autenticidad de los chefs se sirvió en las mesas.

Zuloaga, luego de conocer los resultados, manifestó sentirse en shock “sin aliento, sintiéndome el más afortunado de trabajar con ellos, a su lado y para ellos, además estoy profundamente agradecido por cada colombiano y colombiana que puso su granito de arena con alegría haciendo filas, compartiendo y votando, confirmando que juntos podemos aportar y cambiar la historia de cientos de emprendedores y empresarios”.

Las calles de todos los rincones de Colombia, aun con lluvia, fueron testigo “La resistencia”, donde cada restaurante demostró que aquel triángulo cargado de sabor va mucho más allá de ser solo comida rápida.

Ellos fueron algunos de los ganadores del Pizza Master 2025

Bogotá

Pizzarola

Pizza a la Piedra

Clandestine Pizza

Indizio

Pepe y Roni

Villeta

Julietta Cocina De Autor

Cajicá

Terra

Chía

Ripiena Restaurante Bistro

Tesorito

La Morella (Zipaquirá)

Cali y Valle del Cauca

Viva L’ Italia

Artesana Pizza

El Castillo Artesano

La Ñapa

Constantina Pizzería

Tesoritos

Oporto Lunch (Palmira)

Mystica Pizzería Artesanal (Tuluá)

Casa Vittoria Pizzería (Dapa)

Barranquilla

Tropique

Enzo Terraza

Tomatina

Loe Café

Atávica

Yopal

Tinta y Tinto Express

Terraza Club Colombia

Trattoria

Conozca todos los ganadores del Pizza Master 2025 aquí

Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) o al de Edwin Bohórquez Aya (ebohorquez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧

Por Redacción Gastronomía y recetas

