¿Cómo se prepara un caldo o fondo de pescado? Aquí te enseñamos

Un poco de la historia de los camarones

Los camarones se han convertido con el paso del tiempo en los predilectos de las cocinas mundiales. Se pueden incluir en arroces, pastas e incluso es el protagonista de platos típicos como el ceviche y el coctel de camarones. Se caracterizan por tener una apariencia delgado y sin lugar a dudas, su preparación es quizá una de las más sencillas de la gastronomía. Algunos prefieren consumirlos crudos, mientras que otros definitivamente prefieren cocinarlos al vapor, con mantequilla y asados.

Gastronomía: Colombiana . Puedes usar en esta receta róbalo, mojarra o merluza Tiempo de preparación: 20 minutos.

20 minutos. Tiempo de cocción: 25 minutos.

25 minutos. Porciones: 1 . Ingredientes 1 kilo de espinas y cabeza de pescado

1 zanahoria pelada y en trozos grandes

1 cebolla cabezona partida en cuatro

1 rama de apio

2 dientes de ajo machacados

1 hoja de laurel

Unas ramas de perejil

10 granos de pimienta negra

2 litros de agua fría

Sal al gusto

Preparación

En una olla amplia agrega las espinas, la cabeza del pescado, pescado blanco, cáscaras de camarón o conchas de mejillones y todas las verduras.

Cubre con el agua fría, lleva a hervor suave y, cuando empiece a burbujear, baja el fuego.

Cocina destapado a fuego bajo entre 30 y 40 minutos, retirando con una cuchara la espuma que se forma en la superficie.

Cuela el caldo por un colador fino, presionando ligeramente las verduras para extraer todo su sabor.

Agrega sal al gusto y deja enfriar.

