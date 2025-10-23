¿Postre de manzana rápido? Nosotros te damos la receta

Sirve este postre de manzana con salsa de caramelo. Foto: Getty Images - hayaship

Un poco de la historia del helado

De la mano del italiano Procopio en el año 1660 nació esta tradicional y popular preparación, gracias a una máquina que “homogeneizaba” frutas, hielo y azúcar, dejando como resultado una crema helada. Sería París la primera ciudad en degustar esta receta, cuando se abrió el “Café Procope”, lugar muy reconocido por su café y su innovadora propuesta gastronómica conocida como: helado.

En el siglo XVIII hacer este postre no era nada sencillo. Los cocineros y reposteros tenían que recurrir a unos cubos de madera, utilizados para congelar, para añadir hielo, sal y una mezcla similar al sabor de la vainilla para obtener el tradicional helado.Se elaboraba con huevo, y en su mayoría de veces era llevado a las mesas por esclavos y sirvientes. En la actualidad, el helado de vainilla es uno de los más apetecidos por los comensales, por la suavidad de su crema y su fácil elaboración.

Tiempo de preparación: 10 minutos.

Tiempo de cocción: 15 minutos.

Porciones: 2 . Ingredientes 100 gramos de harina

100 gramos de azúcar morena

100 gramos de mantequilla

3 manzanas rojas

Preparación

Mezcla la harina, azúcar y mantequilla con las manos hasta formar una masa arenosa.

En un molde apto para horno o air fryer, alterna capas de manzana y la mezcla de masa.

Hornea a 180 °C por 25 minutos o hasta que la superficie esté dorada. Sirve caliente.

Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) o al de Edwin Bohórquez Aya (ebohorquez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧