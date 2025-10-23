Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Gastronomía y Recetas

¿Postre de manzana rápido? Nosotros te damos la receta

Sirve caliente con una bola de helado de vainilla.

Camila Gómez D’Ettorre, chef / @chefcamilagomez
23 de octubre de 2025 - 03:00 p. m.
Sirve este postre de manzana con salsa de caramelo.
Sirve este postre de manzana con salsa de caramelo.
Foto: Getty Images - hayaship
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

Un poco de la historia del helado

De la mano del italiano Procopio en el año 1660 nació esta tradicional y popular preparación, gracias a una máquina que “homogeneizaba” frutas, hielo y azúcar, dejando como resultado una crema helada. Sería París la primera ciudad en degustar esta receta, cuando se abrió el “Café Procope”, lugar muy reconocido por su café y su innovadora propuesta gastronómica conocida como: helado.

Vínculos relacionados

Receta con camarones: así se hace este encocado
¿Cómo hacer una buena tabla de quesos?
En 20 minutos lleva esta receta de tilapia a la puttanesca a la mesa

En el siglo XVIII hacer este postre no era nada sencillo. Los cocineros y reposteros tenían que recurrir a unos cubos de madera, utilizados para congelar, para añadir hielo, sal y una mezcla similar al sabor de la vainilla para obtener el tradicional helado.Se elaboraba con huevo, y en su mayoría de veces era llevado a las mesas por esclavos y sirvientes. En la actualidad, el helado de vainilla es uno de los más apetecidos por los comensales, por la suavidad de su crema y su fácil elaboración.

Gastronomía: Colombiana.

Una verdadera tentación para el paladar

  • Tiempo de preparación: 10 minutos.
  • Tiempo de cocción: 15 minutos.
  • Porciones: 2.

Ingredientes

  • 100 gramos de harina
  • 100 gramos de azúcar morena
  • 100 gramos de mantequilla
  • 3 manzanas rojas

Preparación

Mezcla la harina, azúcar y mantequilla con las manos hasta formar una masa arenosa.

En un molde apto para horno o air fryer, alterna capas de manzana y la mezcla de masa.

Hornea a 180 °C por 25 minutos o hasta que la superficie esté dorada. Sirve caliente.

Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) o al de Edwin Bohórquez Aya (ebohorquez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧

Por Camila Gómez D’Ettorre, chef / @chefcamilagomez

Temas recomendados:

Gastronomía y recetas

Recetas

Cocina internacional

Receta con manzana

Postre de manzana con helado

Receta de dulce

Estilo de Vida

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.