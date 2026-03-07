Publicidad

¿Cómo se prepara un sancocho de chorotas? Aquí está la receta

Para esta preparación usa mazorca, yuca, plátano verde y guacas entre otros ingredientes.

Diana Acevedo, chef/ @chefdianaacevedo
07 de marzo de 2026 - 02:00 p. m.
Sancocho de chorotas, exponente de la gastronomía santandereana en Colombia.
Sancocho de chorotas, exponente de la gastronomía santandereana en Colombia.
Un poco de la historia del sancocho de chorotas

“Quise hacer este sancocho con sabor a campo en uno de los lugares que me vio crecer: la casa de mis abuelitos. El sancocho de chorotas es uno de mis favoritos, las chorotas son típicas en los Santanderes, y como toda receta tradicional, cada familia tiene una versión tanto de forma como de relleno pero la masa siempre es de maíz pelao“, así va contando esta historia de sabor nuestra chef Diana Acevedo mientras enseña a preparar esta receta de tradición.

Gastronomía: Colombiana .

Al momento de la cocción el sancocho se debe dejar quieto por unos 10 minutos mientras las chorotas toman consistencia

  • Porciones: 4.

Ingredientes

  • 1 pollo campesino
  • 1 pechuga desmenuzada
  • 1 libra de tomates maduros
  • Guacas al gusto
  • 1 libra de maíz pelao
  • Cilantro cimarrón (opcional)
  • Cilantro al gusto
  • Condimentos al gusto
  • 1 costilla de res
  • 1 mazorca grande
  • 1 yuca grande
  • 1 plátano verde
  • 1 libra de papa pastusa
  • Apio (arracacha)
  • 1 auyama
  • 1 libra de cebolla larga

Preparación

En una olla grande, pon el pollo campesino con suficiente agua. Agrega sal y cebolla larga picada. Haz un atado con hojas de cebolla larga, cilantro y cilantro cimarrón, y agrégalo a la olla. Cocina hasta que el pollo empiece a ablandar.

Añade a la olla la mazorca, el plátano y la auyama. Deja cocinar a fuego medio.

Para preparar las chorotas

Mezcla el maíz pelado con cebolla, cilantro, cilantro cimarrón y guascas. Agrega sal y comino. Añade muy poca agua, solo la necesaria, y amasa hasta obtener una masa firme y moldeable.

Para el relleno de las chorotas

Mezcla pollo desmenuzado con huevo cocido picado. Otra opción es añadir arroz para disfrutar.

Toma porciones de la masa, forma pequeñas bolas, ábrelas con los dedos, agrega el relleno y ciérralas bien, sellando las chorotas.

Incorpora a la olla la yuca, las papas y el apio o la arracacha. Luego añade cuidadosamente las chorotas. Cocina hasta que todos los ingredientes estén blandos y el caldo tenga buen sabor.

Prepara el aderezo mezclando aceite achiotado con sal, comino y pimienta, y agrégalo al caldo o al momento de servir.

Sirve caliente y añade cilantro fresco por encima.

Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧

Por Diana Acevedo, chef/ @chefdianaacevedo

