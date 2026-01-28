Receta: este es el paso a paso para hacer colitas de langosta en salsa

Escucha este artículo
Gastronomía: Colombiana .
Sirve con arroz con coco y patacones
- Tiempo de preparación: 15 minutos.
- Tiempo de cocción: 15 minutos.
- Porciones: 2.
Ingredientes
- 4 langostas
- 1/2 cebolla roja picada finamente
- Sal y pimienta al gusto
- 4 dientes de ajo
- 1 cucharada de pasta de ajo
- Crema de leche al gusto
- 20 gramos de mantequilla
Preparación
Separa la cola de la cabeza girándola cuidadosamente. Abre la cola por la mitad y retira el tubo digestivo. Enjuaga bajo agua fría y seca con papel de cocina.
Sazona las colas con sal y pimienta al gusto.
Calienta una sartén a fuego medio-alto con un toque de aceite.
Pon las colas con la carne hacia abajo y sella 3-4 minutos por cada lado hasta que estén doradas.
Preparar la salsa
Reduce el fuego a medio, agrega mantequilla, ajo picado, cebollín y perejil. Sofríe 1-2 minutos hasta que el ajo esté aromático.
Añade la crema de leche y mezcla bien. Ajusta la sal y pimienta. Cocina 2-3 minutos más hasta que la salsa espese ligeramente.
Pon las colas de langosta en un plato y vierte la salsa por encima.
Sirve inmediatamente, acompañadas de arroz, vegetales al vapor o pan crujiente.
Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica.