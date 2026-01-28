Receta: este es el paso a paso para hacer colitas de langosta en salsa

Estas colitas de langosta serán las mejores exponentes de la gastronomía del Caribe en tu mesa. Foto: Getty Images

Un poco de la historia del ajo puerro

El ajo puerro es de la misma familia de la cebolla. Esta verdura hacía parte del menú de los antiguos egipcios y romanos, pioneros de la gastronomía. Era usado especialmente en grandes celebraciones. El cultivo del ajo puerro se introdujo en Europa durante la edad media y sigue siendo un alimento muy preciado. Es emblema del país de Gales y es considerada su verdura nacional.

Dato curioso: Hipócrates, el antiguo médico griego y el llamado padre de la medicina, prescribió el puerro como cura para las hemorragias nasales.

Gastronomía: Colombiana . Sirve con arroz con coco y patacones Tiempo de preparación: 15 minutos.

15 minutos. Tiempo de cocción: 15 minutos.

15 minutos. Porciones: 2 . Ingredientes 4 langostas

1/2 cebolla roja picada finamente

Sal y pimienta al gusto

4 dientes de ajo

1 cucharada de pasta de ajo

Crema de leche al gusto

20 gramos de mantequilla

Preparación

Separa la cola de la cabeza girándola cuidadosamente. Abre la cola por la mitad y retira el tubo digestivo. Enjuaga bajo agua fría y seca con papel de cocina.

Sazona las colas con sal y pimienta al gusto.

Calienta una sartén a fuego medio-alto con un toque de aceite.

Pon las colas con la carne hacia abajo y sella 3-4 minutos por cada lado hasta que estén doradas.

Preparar la salsa

Reduce el fuego a medio, agrega mantequilla, ajo picado, cebollín y perejil. Sofríe 1-2 minutos hasta que el ajo esté aromático.

Añade la crema de leche y mezcla bien. Ajusta la sal y pimienta. Cocina 2-3 minutos más hasta que la salsa espese ligeramente.

Pon las colas de langosta en un plato y vierte la salsa por encima.

Sirve inmediatamente, acompañadas de arroz, vegetales al vapor o pan crujiente.

