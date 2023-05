¿Con antojo de huevo pochado? Nosotros te damos una receta sencilla para cocinarlo

Disfruta de esta receta con una arepa o una tostada muy crujiente. Foto: Getty Images/iStockphoto - JoeGough

Un poco de la historia del huevo pochado

El pochado es una técnica muy usada en la gastronomía, pero qué significa pochar, nada diferente a cubrir y cocer un alimento en un medio líquido sin que este hierva. Así las cosas un huevo poché no es más que un huevo pasado por agua, pero con un poquito más de técnica. Esta receta se hace con un remolino en el agua, aunque hay gente que le pone un chorrito de vinagre para que la clara se cocine más rápido, nosotros no vamos a elaborarlo así. El remolino la mayoría de veces no sale bien y no es porque no podamos lograrlo, sino porque hay un factor que normalmente no tenemos en cuenta, la frescura de los huevos. A medida que el huevo va envejeciendo, la clara se va volviendo más líquida y se va separando de la yema, no quiero entrar en tecnicismos, pero lo que necesitas entender es que si el huevo es más fresco, la clara va a ser más sólida y va a estar más unida a la yema.

¿Cómo me aseguro de que la clara no se me va a separar? Fácil, colando el huevo. Esto nos va a servir para ir a la fija, la clara de huevo entre más vieja, más líquida, eso lo ya lo aprendimos, pero también hay que entender que la clara a medida que envejece se va separando en dos partes: la líquida y la sólida, esta última es la que recubre la yema y es la que necesitamos para pochar nuestro huevo.

¿Cómo nos aseguramos de quedarnos solo con la clara sólida, así nuestros huevos sean super frescos? Colando el huevo, al pasar el huevo por un colador (no los de pasta, sino los de agujeros pequeños que parecen una malla) la clara líquida se va a desprender de la clara sólida y en el colador vamos a quedar con la yema, cubierta de clara sólida. No es tan enredado como parece, pero este paso es lo que nos va a ayudar a que cuando pochemos el huevo, no se nos separe por todos lados.

Gastronomía: . Una delicia para disfrutar al desayuno Tiempo de preparación: 5 minutos.

5 minutos. Tiempo de cocción: 10 minutos.

10 minutos. Porciones: 2 . Ingredientes 2 huevos

Agua

Un chorrito de vinagre

Preparación

Lo primero que debes hacer es pasar los huevos frescos por un colador para retirar la clara.

Cuando esté listo este proceso, lleva los huevos a un recipiente.

Hierve agua junto con un chorrito de vinagre, una vez que hierva el agua debes hacer un remolino revolviendo para verter el huevo cuidadosamente.

Déjalo cocinando durante 5 minutos con el fuego apagado y está listo para disfrutar.

¡Trucos de la abuela!

Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Edwin Bohórquez Aya (ebohorquez@elespectador.com) o al de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧