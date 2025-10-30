Con esta receta se prepara un buen arroz con champiñones

Arroz con champiñones, una combinación para antojar a todos en la mesa. Foto: Getty Images

Un poco de la historia de los champiñones

La palabra champiñón tiene origen en los términos en latín campinio, campinionis, que quiere decir comestible del campo llano (campus).

El champiñón silvestre se cultivó por primera vez en Francia en 1650 cuando se descubrió que entre el estiércol de las caballerizas, sobre el que se vertía agua procedente de lavar hongos silvestres, crecía este hongo comestible. Por esto también es conocido como champiñón de París.

En Colombia este hongo se cultiva hace aproximadamente 50 años gracias al alemán Alfredo Beck. Desde ese entoncesempezaron a surgir otros cultivos que se encontraban mayormente en la Sabana de Bogotá.Entre otros beneficios los champiñonesayudan a regular los niveles de azúcar, la presión arterial y ayudan a fortalecer el sistema inmune.

Gastronomía: Colombiana. Tiempo de preparación: 10 minutos.

Tiempo de cocción: 30 minutos.

Porciones: 5. Ingredientes 3 cucharadas de almendras laminadas

1 cucharada de mantequilla

1 taza de champiñones

¼ de cebolla blanca

1 cucharadita de ajo

1 cucharadita de sal

1 taza de arroz

2 tazas de caldo de verduras

Queso parmesano

Preparación

Tuesta las almendras en láminas y resérvalas.

En la misma olla, derrite la mantequilla y dora los champiñones hasta que estén bien dorados. Retira y reserva.

Sofríe la cebolla y el ajo. Añade el arroz y saltea brevemente.

Agrega los champiñones y el caldo de verduras.

Cocina a fuego medio hasta que el arroz esté en su punto (20–25 min).

Mezcla con las almendras y el queso parmesano antes de servir.

