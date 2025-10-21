Logo El Espectador
En 20 minutos lleva esta receta de tilapia a la puttanesca a la mesa

Usa para esta preparación alcaparras y aceitunas.

Silvia Márquez / @elsabordelossentidos
21 de octubre de 2025 - 05:00 p. m.
Esta receta puedes servirla también con una ensalada verde.
Foto: Silvia Márquez
Un poco de la historia de este plato

La tilapia es un pez que tiene su origen en Egipto. Expertos en el tema aseguran que es uno de los pescados de mayor consumo por su sabor y su precio. Sus mayores productores son China y Egipto, sin embargo, es importante resaltar que en Suramérica tiene gran importancia en su gastronomía, encontrando un sinfín de propuestas para conquistar comensales.

Su carne es blanca y se caracteriza porque no tiene mucha grasa. Es el ingrediente ideal para preparar ceviche y su cocción puede ser a la plancha o en sartén. A la hora de llevarlo a la mesa, es una excelente opción, ya que sus jugos son protagonistas en preparaciones que se fusionan con salsas.

Gastronomía: Latinoamericana.

El zumo de limón le dará un toque especial de sabor a esta propuesta

  • Tiempo de preparación: 10 minutos.
  • Tiempo de cocción: 10 minutos.
  • Porciones: 4.

Ingredientes

  • 5 filetes de tilapia
  • 20 tomates cherry
  • 1 cucharadita de sal de ajo
  • 10 aceitunas sin semilla
  • 2 cucharadas de alcaparras
  • 1 pizca de ají en escamas
  • Sal y pimienta al gusto

Preparación

Pasamos los filetes por un poco de harina con sal y pimienta.

En la sartén caliente sellamos nuestros filetes y reservamos. Añadimos un poco de aceite los tomates cherry, sofreímos por unos minutos, agregamos las alcaparras, las aceitunas, la sal de ajo y la pasta pomodoro.

Agregamos una pizca de escamas de ají, zumo de limón, salpimentamos al gusto. Agregamos los filetes de tilapia y dejamos cocinar por unos 10 minutos.

Servimos con espagueti y disfrutamos.

Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) o al de Edwin Bohórquez Aya (ebohorquez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧

Por Silvia Márquez / @elsabordelossentidos

