En 20 minutos lleva esta receta de tilapia a la puttanesca a la mesa

Un poco de la historia de este plato

La tilapia es un pez que tiene su origen en Egipto. Expertos en el tema aseguran que es uno de los pescados de mayor consumo por su sabor y su precio. Sus mayores productores son China y Egipto, sin embargo, es importante resaltar que en Suramérica tiene gran importancia en su gastronomía, encontrando un sinfín de propuestas para conquistar comensales.

Su carne es blanca y se caracteriza porque no tiene mucha grasa. Es el ingrediente ideal para preparar ceviche y su cocción puede ser a la plancha o en sartén. A la hora de llevarlo a la mesa, es una excelente opción, ya que sus jugos son protagonistas en preparaciones que se fusionan con salsas.

Gastronomía: Latinoamericana. Tiempo de preparación: 10 minutos. Tiempo de cocción: 10 minutos. Porciones: 4.

10 minutos. Tiempo de cocción: 10 minutos.

10 minutos. Porciones: 4 . Ingredientes 5 filetes de tilapia

20 tomates cherry

1 cucharadita de sal de ajo

10 aceitunas sin semilla

2 cucharadas de alcaparras

1 pizca de ají en escamas

Sal y pimienta al gusto

Preparación

Pasamos los filetes por un poco de harina con sal y pimienta.

En la sartén caliente sellamos nuestros filetes y reservamos. Añadimos un poco de aceite los tomates cherry, sofreímos por unos minutos, agregamos las alcaparras, las aceitunas, la sal de ajo y la pasta pomodoro.

Agregamos una pizca de escamas de ají, zumo de limón, salpimentamos al gusto. Agregamos los filetes de tilapia y dejamos cocinar por unos 10 minutos.

Servimos con espagueti y disfrutamos.

