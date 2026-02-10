Logo El Espectador
Con seis ingredientes prepara este ceviche de chicharrón

Sirve con cebolla roja en plumas, zumo de limón y cilantro.

Silvia Márquez / @elsabordelossentidos
10 de febrero de 2026 - 03:00 p. m.
Para que este chicharrón quede crujiente usa bicarbonato de sodio.
Foto: Silvia Márquez
Un poco de la historia del ceviche

No es muy claro el origen del ceviche, sin embargo, Perú y Ecuador reivindican su procedencia. De hecho, es el plato insignia de este primero, a tal punto de haber sido declarado como Patrimonio Cultural de la Nación.

Su nombre tiene origen en la palabra quechua “Siwichi” que significa pescado. En los relatos y registros que todavía existen sobre la conquista y colonia española en esta región, se indica que los indígenas tenían la costumbre de comer pescado crudo con sal y ají. Sin embargo, expertos en el tema aseguran que esta delicia gastronómica también hace parte de la historia del árabe Sibech, relacionándola con los sabores ácidos.

Una fusión de colores y sensaciones producidas por el limón, la cebolla picada, y la sal llegan a tu mesa para convertirse en tu gran aliado en la cocina.

Gastronomía: Latinoamericana .

Usa ají para saborear

  • Tiempo de preparación: 20 minutos.
  • Tiempo de cocción: 30 minutos.
  • Porciones: 1.

Ingredientes

  • 500 gramos de tocino
  • 1 cucharadita de bicarbonato de sodio
  • Sal y pimienta al gusto
  • 1/2 cebolla roja en plumas
  • Zumo de limón
  • Cilantro

Preparación

A los trozos de tocino ponles un poco de sal y bicarbonato a la parte del cuero. Déjalos por unos 20 minutos y retíralos con un cuchillo.

Pon el chicharrón de cerdo en la air fryer con el cuero hacia arriba, cocina por 30 minutos a 200 °C o hasta que esté completamente dorado.

Para preparar el encurtido de cebolla roja

Corta la cebolla en plumas y ponlas en un frasco de vidrio esterilizado.

Luego mezcla vinagre y agua en partes iguales, agrega azúcar y sal en una olla y lleva a ebullición hasta que el azúcar se disuelva. La mezcla caliente se vierte sobre las cebollas en el frasco y se deja enfriar a temperatura ambiente antes de refrigerar durante al menos una hora.

Retira el chicharrón y córtalo en trozos pequeños, agrega limón, la cebolla encurtida, cilantro, sal, pimienta al gusto y sirva para disfrutar.

Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧

Por Silvia Márquez / @elsabordelossentidos

