Con solo dos ingredientes prepara estas melcochas en casa

Un poco de la historia de la melcocha

La melcocha es un dulce tradicional latinoamericano hecho principalmente de panela o azúcar cocida. Su elaboración es artesanal se estira a mano hasta lograr que se convierta en un alimento elástico y suave. Es muy popular en ferias y pueblos, especialmente en países como Ecuador y Colombia. Su sabor es dulce y su textura pegajosa.

Gastronomía: Colombiana . Ideal para sorprender en la mesa Tiempo de preparación: 20 minutos.

20 minutos. Tiempo de cocción: 25 minutos.

25 minutos. Porciones: 8 . Ingredientes 1 panela grande

1 pocillo de agua

Hojas de naranja

Preparación

Para el melao

Parte la panela en trozos pequeños y ponla en una jarra junto con el agua.

Calienta hasta que la panela se disuelva y se forme un hilo con el melao. Este es el punto correcto para continuar con el proceso.

Formar la melcocha

Extiende el melao sobre una superficie limpia, como una mesa, piedra o tabla.

Deja que se enfríe un poco para poder manipularlo.

Levanta los bordes y comienza a batir con las manos hasta que tome un color más blanco y brillante. Este es el punto ideal de la melcocha.

Enrolla el melado y forma una rosquita para poner sobre la hoja de naranja.

También puedes hacer melcochas con palito. Deja secar antes de servir.

