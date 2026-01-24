Logo El Espectador
Con solo dos ingredientes prepara estas melcochas en casa

Sirve esta delicia tradicional sobre hojas de naranja.

Diana Acevedo, chef/ @chefdianaacevedo
24 de enero de 2026 - 04:00 p. m.
Foto: orlando.diseño
Un poco de la historia de la melcocha

La melcocha es un dulce tradicional latinoamericano hecho principalmente de panela o azúcar cocida. Su elaboración es artesanal se estira a mano hasta lograr que se convierta en un alimento elástico y suave. Es muy popular en ferias y pueblos, especialmente en países como Ecuador y Colombia. Su sabor es dulce y su textura pegajosa.

Gastronomía: Colombiana.

Ideal para sorprender en la mesa

  • Tiempo de preparación: 20 minutos.
  • Tiempo de cocción: 25 minutos.
  • Porciones: 8.

Ingredientes

  • 1 panela grande
  • 1 pocillo de agua
  • Hojas de naranja

Ver receta en video aquí

Preparación

Para el melao

Parte la panela en trozos pequeños y ponla en una jarra junto con el agua.

Calienta hasta que la panela se disuelva y se forme un hilo con el melao. Este es el punto correcto para continuar con el proceso.

Formar la melcocha

Extiende el melao sobre una superficie limpia, como una mesa, piedra o tabla.

Deja que se enfríe un poco para poder manipularlo.

Levanta los bordes y comienza a batir con las manos hasta que tome un color más blanco y brillante. Este es el punto ideal de la melcocha.

Enrolla el melado y forma una rosquita para poner sobre la hoja de naranja.

También puedes hacer melcochas con palito. Deja secar antes de servir.

Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧

Por Diana Acevedo, chef/ @chefdianaacevedo

