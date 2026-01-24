Con solo dos ingredientes prepara estas melcochas en casa

Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
0:00
/
0:00
Un poco de la historia de la melcocha
La melcocha es un dulce tradicional latinoamericano hecho principalmente de panela o azúcar cocida. Su elaboración es artesanal se estira a mano hasta lograr que se convierta en un alimento elástico y suave. Es muy popular en ferias y pueblos, especialmente en países como Ecuador y Colombia. Su sabor es dulce y su textura pegajosa.
Gastronomía: Colombiana.
Ideal para sorprender en la mesa
- Tiempo de preparación: 20 minutos.
- Tiempo de cocción: 25 minutos.
- Porciones: 8.
Ingredientes
- 1 panela grande
- 1 pocillo de agua
- Hojas de naranja
Ver receta en video aquí
Preparación
Para el melao
Parte la panela en trozos pequeños y ponla en una jarra junto con el agua.
Calienta hasta que la panela se disuelva y se forme un hilo con el melao. Este es el punto correcto para continuar con el proceso.
Formar la melcocha
Extiende el melao sobre una superficie limpia, como una mesa, piedra o tabla.
Deja que se enfríe un poco para poder manipularlo.
Levanta los bordes y comienza a batir con las manos hasta que tome un color más blanco y brillante. Este es el punto ideal de la melcocha.
Enrolla el melado y forma una rosquita para poner sobre la hoja de naranja.
También puedes hacer melcochas con palito. Deja secar antes de servir.
Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧