Con todo el sabor de la carne: así se prepara un “boeuf bourguignon”

Boeuf bourguignon, exponente de la gastronomía francesa. Foto: Viridiana Navarrete

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Gastronomía: Francesa . Usa caldo de res en esta preparación Tiempo de preparación: 20 minutos.

20 minutos. Tiempo de cocción: 180 minutos.

180 minutos. Porciones: 4 . Ingredientes 1 kilogramo de carne de res para estofado en cubos grandes

Sal y pimienta al gusto

2 tazas (500 ml) de vino tinto

2 tazas (500 ml) de caldo de res

1 hoja de laurel 2 ramitas de tomillo y romero

250 g de champiñones salteados

Perejil fresco para terminar

150 gramos de tocino en cubitos

1 cucharada de mantequilla

1/2 cebolla picada

2 zanahorias

2 tallos de apio picado

3 dientes de ajo picados

1 cucharada de harina

1 cucharada de pasta de tomate

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Preparación

Corta los vegetales en trozos rústicos. Corta la carne en cubos y sazona con sal y pimienta.

En una olla, dora el tocino hasta que esté crujiente, retíralo y elimina el exceso de grasa.

En la misma olla, sella la carne hasta que esté bien dorada. Agrega mantequilla y sofríe los vegetales.

Incorpora la pasta de tomate y mezcla bien, luego añade la harina y cocina hasta que cambie de color.

Desglasa con vino tinto y deja que el alcohol se evapore. Agrega el caldo de res, devuelve la carne y el tocino, e incorpora las hierbas aromáticas.

Cocina a fuego bajo durante 2 a 3 horas. Saltea los champiñones aparte y agrégalos al final.

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Un poco de la historia de los champiñones

La palabra champiñón tiene origen en los términos en latín campinio, campinionis, que quiere decir comestible del campo llano (campus). El champiñón silvestre se cultivó por primera vez en Francia en 1650 cuando se descubrió que entre el estiércol de las caballerizas, sobre el que se vertía agua procedente de lavar hongos silvestres, crecía este hongo comestible. Por esto también es conocido como champiñón de París.

Para destacar: Almuerzo balanceado y completo en 20 minutos

*Nota de la editora

El contexto histórico de este ingrediente puede encontrarlo en otras recetas con un fin informativo y práctico, para comprender mejor su origen y uso en la cocina.

Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧