No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Con tradición colombiana: receta para hacer pan calentano

Acompaña este sabor colombiano con tu bebida favorita. Nosotros te recomendamos un chocolate caliente.

Diana Acevedo, chef/ @chefdianaacevedo
01 de noviembre de 2025 - 03:00 p. m.
Los calentanos hacen parte de las recetas de tradición colombiana.
Foto: orlando.diseño
Un poco de la historia del pan

Aunque el origen exacto del pan es desconocido, expertos en gastronomía aseguran que en Mesopotamia se cocía pan desde hace nueve mil años y que ya se utilizaba harina de todo tipo para llevarlo a las mesas. Su preparación se caracterizaba en esa época porque molían grano entre dos piedras, formando una masa delgada que se llevaba al fuego caliente para consumirse. Los ingredientes principales para su elaboración son la harina y el agua.

En Colombia el pan es uno de los productos más apetecidos por los comensales, surgiendo de su elaboración varios tipos dependiendo de la región del país que se visite,existe el casabe del Amazonas, de arroz de los Llanos Orientales, de maíz del altiplano cundiboyacense y el de coco, proveniente de la región Caribe, entre otros.

Gastronomía: Colombiana.

No olvides comprar la miga de pan para esta receta

  • Tiempo de preparación: 20 minutos.
  • Tiempo de cocción: 25 minutos.
  • Porciones: 6.

Ingredientes

  • 50 gramos de harina de trigo
  • 200 gramos de harina de maíz
  • 100 gramos de miga de pan.
  • 5 gramos de sal
  • 100 gramos de mantequilla
  • 1 Huevo
  • 8 gramos de leche en polvo
  • 10 gramos de polvo para hornear
  • 40 gramos de queso costeño molido
  • 60 gramos de leche
  • 20 gramos de azúcar

Preparación

Mezcla la mantequilla con el azúcar hasta cremar.

Añade las harinas y la sal, mezcla bien.

Agrega el queso rallado, el huevo y la leche poco a poco hasta formar una masa suave.

Forma cilindros o bolitas, pásalos por pan rallado y ponlos en una bandeja.

Hornea a 180 °C durante 25 minutos o hasta que estén dorados.

Por Diana Acevedo, chef/ @chefdianaacevedo

