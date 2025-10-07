Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Gastronomía y Recetas

Receta para preparar “pancakes” japoneses

Para esta receta necesitarás huevos, esencia de vainilla, leche y maicena, entre otros.

Andrés Carvajal, chef / @chef.andy7
07 de octubre de 2025 - 03:00 p. m.
Sirve estos pancakes japoneses con arándanos o frambuesas. EL toque de crema batida deleitará tus sentidos.
Sirve estos pancakes japoneses con arándanos o frambuesas. EL toque de crema batida deleitará tus sentidos.
Foto: Getty Images/iStockphoto - tbralnina
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

Un poco de la historia de los pancakes

Los pancakes japoneses, se conocen en el mundo gastronómico como soufflé pancakes. Son esponjosos y ligeros, además se caracterizan por su altura y textura, siendo más gruesos y aireados, su ingrediente principal son las claras de huevo batidas.

Vínculos relacionados

Un postre ligero y saludable: receta para hacer gelatina sin azúcar
Receta para preparar brownies para mi hija
Receta para hacer postre de limón: sencillo y fresco para el paladar

Gastronomía: Japonesa.

Sirve con frambuesas y arándanos

  • Tiempo de preparación: 10 minutos.
  • Tiempo de cocción: 16 minutos.
  • Porciones: 2.

Ingredientes

  • 3 huevos
  • 1 chorrito de esencia de vainilla
  • 30 mililitros de leche
  • 45 gramos de harina de trigo
  • 7 gramos de maicena (fécula de maíz)
  • 30 gramos de azúcar (aproximadamente)

Preparación

Separa las claras y las yemas de 3 huevos.

En un recipiente, mezcla las yemas con un chorrito de esencia de vainilla, leche, harina y maicena

Mezcla bien hasta obtener una preparación homogénea.

En otro recipiente, bate las claras con azúcar hasta que formen picos firmes.

Incorpora las claras batidas a la mezcla de las yemas con movimientos suaves y envolventes para mantener el aire en la mezcla.

Pon la mezcla en una manga pastelera para facilitar el vertido.

Calienta una sartén antiadherente a fuego bajo.

Vierte la mezcla en la sartén formando los pancakes con la manga pastelera.

Añade un poco de agua en los bordes de la sartén y tapa para crear vapor.

Cuando puedas, destapa y con cuidado voltea los pancakes.

Vuelve a tapar y cocina del otro lado.

Retira los pancakes, sirve y disfruta de su textura esponjosa y temblorosa.

Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧

Por Andrés Carvajal, chef / @chef.andy7

Temas recomendados:

Gastronomía y recetas

Recetas

Cocina internacional

Pancakes

Receta para hacer pancakes

Pancakes japoneses

Estilo de vida

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.