Receta para preparar “pancakes” japoneses

Un poco de la historia de los pancakes
Los pancakes japoneses, se conocen en el mundo gastronómico como soufflé pancakes. Son esponjosos y ligeros, además se caracterizan por su altura y textura, siendo más gruesos y aireados, su ingrediente principal son las claras de huevo batidas.
Gastronomía: Japonesa.
Sirve con frambuesas y arándanos
- Tiempo de preparación: 10 minutos.
- Tiempo de cocción: 16 minutos.
- Porciones: 2.
Ingredientes
- 3 huevos
- 1 chorrito de esencia de vainilla
- 30 mililitros de leche
- 45 gramos de harina de trigo
- 7 gramos de maicena (fécula de maíz)
- 30 gramos de azúcar (aproximadamente)
Preparación
Separa las claras y las yemas de 3 huevos.
En un recipiente, mezcla las yemas con un chorrito de esencia de vainilla, leche, harina y maicena
Mezcla bien hasta obtener una preparación homogénea.
En otro recipiente, bate las claras con azúcar hasta que formen picos firmes.
Incorpora las claras batidas a la mezcla de las yemas con movimientos suaves y envolventes para mantener el aire en la mezcla.
Pon la mezcla en una manga pastelera para facilitar el vertido.
Calienta una sartén antiadherente a fuego bajo.
Vierte la mezcla en la sartén formando los pancakes con la manga pastelera.
Añade un poco de agua en los bordes de la sartén y tapa para crear vapor.
Cuando puedas, destapa y con cuidado voltea los pancakes.
Vuelve a tapar y cocina del otro lado.
Retira los pancakes, sirve y disfruta de su textura esponjosa y temblorosa.
