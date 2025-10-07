Receta para preparar “pancakes” japoneses

Sirve estos pancakes japoneses con arándanos o frambuesas. EL toque de crema batida deleitará tus sentidos. Foto: Getty Images/iStockphoto - tbralnina

Un poco de la historia de los pancakes

Los pancakes japoneses, se conocen en el mundo gastronómico como soufflé pancakes. Son esponjosos y ligeros, además se caracterizan por su altura y textura, siendo más gruesos y aireados, su ingrediente principal son las claras de huevo batidas.

Gastronomía: Japonesa . Sirve con frambuesas y arándanos Tiempo de preparación: 10 minutos.

10 minutos. Tiempo de cocción: 16 minutos.

16 minutos. Porciones: 2 . Ingredientes 3 huevos

1 chorrito de esencia de vainilla

30 mililitros de leche

45 gramos de harina de trigo

7 gramos de maicena (fécula de maíz)

30 gramos de azúcar (aproximadamente)

Preparación

Separa las claras y las yemas de 3 huevos.

En un recipiente, mezcla las yemas con un chorrito de esencia de vainilla, leche, harina y maicena

Mezcla bien hasta obtener una preparación homogénea.

En otro recipiente, bate las claras con azúcar hasta que formen picos firmes.

Incorpora las claras batidas a la mezcla de las yemas con movimientos suaves y envolventes para mantener el aire en la mezcla.

Pon la mezcla en una manga pastelera para facilitar el vertido.

Calienta una sartén antiadherente a fuego bajo.

Vierte la mezcla en la sartén formando los pancakes con la manga pastelera.

Añade un poco de agua en los bordes de la sartén y tapa para crear vapor.

Cuando puedas, destapa y con cuidado voltea los pancakes.

Vuelve a tapar y cocina del otro lado.

Retira los pancakes, sirve y disfruta de su textura esponjosa y temblorosa.

