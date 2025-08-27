Con tres ingredientes aprende a preparar esta chocotorta

Chocotorta: un postre muy fácil, rápido y delicioso. Foto: Getty Images/iStockphoto - Ivannag82

Un poco de la historia del queso crema

El queso crema fue inventado en Nueva York en 1872 por el americano William Lawrence, quien accidentalmente lo creó mientras replicaba la receta de un queso francés llamado “Neufchâtel”. En 1880 Lawrence inició su distribución en envolturas de aluminio con una compañía de queso llamada South Edmeston. Más tarde fue comercializado y replicado por otras compañías queseras.

Gastronomía: Latinoamericana . Refrigera de 2 a 4 horas Tiempo de preparación: 15 minutos.

15 minutos. Tiempo de cocción: 120 minutos.

120 minutos. Porciones: 6 . Ingredientes Galletas Oreo al gusto

400 gramos de queso crema

200 gramos de arequipe

Preparación

En un bowl, añade una cantidad generosa de queso crema.

Agrega arequipe al gusto y mezcla muy bien hasta obtener una crema homogénea.

En un molde o recipiente, pon una capa de galletas Oreo.

Cubre las galletas con una capa de la mezcla de queso crema y arequipe.

Repite el procedimiento, alternando capas de galletas y crema, hasta llenar el molde.

Lleva al refrigerador y deja enfriar hasta que la torta adquiera una buena consistencia. Sirve frío y disfruta.

