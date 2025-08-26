No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
En 40 minutos lleva a la mesa esta ensalada de durazno para dos personas

Para emplatar tritura marañones y añade el aderezo de aceite de oliva, vinagre balsámico, miel, semillas de mostaza y sal y pimienta.

Silvia Márquez / @elsabordelossentidos
26 de agosto de 2025 - 05:00 p. m.
Usa jamón serrano en esta ensalada de durazno.
Foto: Silvia Márquez
Un poco de la historia del durazno

El durazno es una fruta que tiene su origen en China, país en donde durante mucho tiempo se le ha considerado un símbolo de larga vida e inmortalidad. Es un alimento muy nutritivo para el ser humano, ya que ayuda a liberar energía de las proteínas, contiene vitamina C y es una muy buena opción para incluir en preparaciones culinaria por su gran aporte al mejoramiento del sistema inmune.

El durazno cuenta con varios usos en la gastronomía, el comensal puede consumirlo cocinado o fresco y suele ser utilizado en propuestas como: ensaladas jugos, postres, mermeladas, entre otros.

Gastronomía: Latinoamericana .

  • Porciones: .

Ingredientes

  • 1 taza de mix de lechugas
  • 2 duraznos
  • 4 tajadas de jamón serrano
  • 4 mozzarellas de búfala
  • 1 cucharada de miel

Para el aderezo

1/4 de taza de aceite de oliva

1 cda de vinagre balsámico

1 cda de miel

1 cda de semillas de mostaza

Sal pimienta

Preparación

Vamos a cortar el durazno en trozos y aplicamos miel para llevarlos a una parrilla o sartén y dorar.

En un bowl añadimos el mix de lechugas, jamón serrano, las mozzarellas de búfala y los duraznos previamente dorados.

Para el aderezo

En un bowl, añade el aceite de oliva, vinagre balsámico, miel y mostaza, mezclamos muy bien.

Agregamos el aderezo y finalizamos con marañones triturados.

Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) o al de Edwin Bohórquez Aya (ebohorquez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧

Por Silvia Márquez / @elsabordelossentidos

