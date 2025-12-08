Logo El Espectador
Con uvas pasas: así se prepara este dip de frutos secos

Disfruta esta preparación en galletas o tostadas. ¡Imperdibles para el paladar!

Rosa Margarita Campo /IG @de.rochy
08 de diciembre de 2025 - 03:00 p. m.
Aunque el maní es una leguminosa, lo catalogan dentro de la familia de los frutos secos. Así que inclúyelo en este dip.
Foto: Rochy Campo
Un poco de historia sobre los frutos secos

El uso a gran escala de los frutos secos inició en el año 3.000 antes de Cristo. El consumo de este alimento se ha dado desde hace milenios gracias a su alto contenido de grasa buena, proteínas y minerales. Los frutos secos han sido consumidos principalmente en África, Medio y Extremo Oriente, América y Europa. La palabra fruto proviene del vocablo latino fructus y se denomina como seco porque su composición es menos del 50 % agua.

Esta es una opción perfecta para acompañar una merienda o para adicionar crocancia a tus tostadas. Te ayuda a mantenerte satisfecho, sobre todo en las tardes cuando queremos comernos algo crocante, rico y saludable.

Gastronomía: Americana.

Usa pistachos en esta preparación

  • Tiempo de preparación: 15 minutos.
  • Tiempo de cocción: 15 minutos.
  • Porciones: 4.

Ingredientes

  • 1 taza y media de Frutos secos bien picadito: almendras , pistachos y maní
  • 1/2 taza de uvas pasas deshidratadas sin azúcar añadida
  • 5 cucharadas de queso crema

Preparación

Mezcla todos los ingredientes, y envuélvelos en papel film, como un rollito.

Llévalo al refrigerador por 30 minutos, retíralo del papel film, sírvelo y báñalo con más frutos secos y uvas pasas. ¡Queda delicioso!

Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) o al de Edwin Bohórquez Aya (ebohorquez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧

Por Rosa Margarita Campo /IG @de.rochy

