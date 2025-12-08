Con uvas pasas: así se prepara este dip de frutos secos

Escucha este artículo
Un poco de historia sobre los frutos secos
El uso a gran escala de los frutos secos inició en el año 3.000 antes de Cristo. El consumo de este alimento se ha dado desde hace milenios gracias a su alto contenido de grasa buena, proteínas y minerales. Los frutos secos han sido consumidos principalmente en África, Medio y Extremo Oriente, América y Europa. La palabra fruto proviene del vocablo latino fructus y se denomina como seco porque su composición es menos del 50 % agua.
Esta es una opción perfecta para acompañar una merienda o para adicionar crocancia a tus tostadas. Te ayuda a mantenerte satisfecho, sobre todo en las tardes cuando queremos comernos algo crocante, rico y saludable.
Gastronomía: Americana.
Usa pistachos en esta preparación
- Tiempo de preparación: 15 minutos.
- Tiempo de cocción: 15 minutos.
- Porciones: 4.
Ingredientes
- 1 taza y media de Frutos secos bien picadito: almendras , pistachos y maní
- 1/2 taza de uvas pasas deshidratadas sin azúcar añadida
- 5 cucharadas de queso crema
Preparación
Mezcla todos los ingredientes, y envuélvelos en papel film, como un rollito.
Llévalo al refrigerador por 30 minutos, retíralo del papel film, sírvelo y báñalo con más frutos secos y uvas pasas. ¡Queda delicioso!
