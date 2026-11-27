Cuando alguien piensa en carne, lo más probable es que piense en una punta de anca, en un churrasco o en unas costillitas, los cortes que dominan las parrillas, las cartas de los restaurantes y las listas del mercado. Sin embargo, un animal no está hecho solo de los cortes que mejor conocemos, y lo que ocurre con el resto, así como con todo el recorrido que hace la carne antes de llegar a la mesa, es una de las discusiones más importantes del consumo responsable.

En Colombia se pierden y desperdician aproximadamente 269.000 toneladas de cárnicos al año, además de unas 50.000 toneladas de pescado, según el estudio de pérdida y desperdicio de alimentos del Departamento Nacional de Planeación (DNP), cifras que muestran que la forma en que se compra, se conserva y se pide la carne no es un asunto menor.

Para entender qué le corresponde a cada eslabón, y qué puede hacer el comensal desde su lugar, vale la pena recorrer la cadena en distintos tramos, que van del frigorífico a la parrilla y de la parrilla al restaurante.

Comprar carne con confianza

El primer tramo lo explica Juan Guillermo Agudelo Isaza, gerente general del Frigorífico Guadalupe, para quien la recomendación principal de quien va a comprar carne es sencilla, y consiste en hacerlo siempre en un sitio puntual, de confianza, donde se tenga la certeza de que el producto es bueno y de buena procedencia. Existen otras señales, como la temperatura, que puede medirse con un termómetro, aunque él reconoce que, con el tiempo, el comprador aprende a diferenciar una carne bien manejada de una que no.

La calidad, explica, puede perderse en varios momentos de la cadena. El primero es el sacrificio, debe realizarse en un sitio autorizado, vigilado por las autoridades y con todos los requisitos en regla, mediante un sistema de insensibilización aprobado a nivel internacional para que el animal no sufra. El segundo es el transporte, que Agudelo califica como bastante sensible, porque allí es donde la cadena de frío puede romperse con más facilidad, de ahi que el vehículo donde se transporte la carne deba ser el adecuado para llegar al lugar de consumo, mientras que los expendios deben contar con la infraestructura necesaria para conservar el frío hasta la venta.

El Invima insiste en lo mismo, exige a productores y comerciantes conservar la cadena de frío, mantener condiciones higiénicas adecuadas y capacitar a sus operarios, y le recomienda al comprador observar el color, el olor, la textura y la temperatura de la carne, además de verificar que el empaque traiga el número de lote y las fechas de beneficio y vencimiento.

En Colombia existe una cultura de consumo de carne bastante marcada por la preferencia hacia cortes blandos Foto: Mariana álvarez

¿Cómo entender cada músculo?

Del frigorífico, la carne llega a cocinas como la de Tres Cuatro Cinco Steakhouse, un restaurante bogotano especializado en carnes, liderado por el chef Camilo Currea, para quien todo comienza en entender cada músculo del animal. "En Colombia tenemos una cultura de consumo de carne bastante marcada por la preferencia hacia cortes blandos, provenientes de músculos que tienen poca actividad durante la vida del animal", explica, y por eso el lomo, la punta de anca y la chata son, en sus palabras, los grandes protagonistas de nuestras parrillas. Los músculos que más trabajan tienen más colágeno, de modo que cortes como el hanger steak, la cadera, la bola de pierna o algunos del pecho piden una técnica distinta.

"Algunos funcionan muy bien a altas temperaturas y cocciones rápidas, mientras que otros necesitan tiempo, humedad y temperaturas controladas para transformar su tejido conectivo y desarrollar una textura agradable, bien manejados pueden llegar a ofrecer una experiencia superior a la de los cortes tradicionales", afirma el chef.

Esa técnica, sin embargo, es solo el final de una cadena de decisiones, pues para Currea gran parte de la calidad se define antes de la parrilla, empezando por la genética, ya que razas como el Wagyu infiltran grasa dentro del músculo con facilidad, mientras que el ganado Bos indicus, muy presente en Colombia, está mejor adaptado al clima tropical. A ello se suman la alimentación, porque el pastoreo y los concentrados dan resultados distintos, y la cadena de frío, cuya ruptura, advierte, puede favorecer el crecimiento microbiológico y comprometer la retención de agua.

A partir de esa mirada, Currea le hace al consumidor una petición concreta, que consiste en abrir la mente y conocer la carne desde otra perspectiva. Una de las claves es entender que el líquido rojizo que aparece al cortar una pieza no es sangre, sino principalmente agua con mioglobina, y que llevar un corte a temperaturas internas demasiado altas hace perder jugosidad. Sostiene, además, que la educación debe venir también de restaurantes, carnicerías y productores. "Hay que dejar de vender únicamente un nombre y empezar a vender conocimiento, origen, características y experiencias", dice, con la esperanza de que el cliente deje de preguntar cuál es el corte más blando y empiece a preguntar qué otras experiencias ofrece cada músculo.

Sobre el impacto ambiental, reconoce que la ganadería tiene una responsabilidad importante, aunque no todos los sistemas de producción pesan igual, y propone seleccionar proveedores por su procedencia y sus prácticas, construir relaciones directas y de largo plazo con los productores y reducir el desperdicio con cortes menos comerciales. Entender la sostenibilidad como una inversión y no como un gasto, concluye, es lo que permite que la calidad gastronómica vaya de la mano con la responsabilidad ambiental.

El restaurante puede ofrecer sin imponer

La tercera mirada es la de David Orozco, cocinero, empresario gastronómico y chef de Longos, quien, aunque habla de la cocina en general, ayuda a entender cómo se traducen estas ideas en la experiencia de quien se sienta a la mesa. Para él, un restaurante tiene una responsabilidad técnica, que pasa por ser eficiente, aprovechar integralmente los alimentos y reducir el desperdicio, y otra moral, porque el cocinero recibe, manipula y transforma la materia prima y es un puente entre el productor y el consumidor final. De ahí la importancia de escoger bien a los proveedores y de exigir trazabilidad, es decir, saber de dónde vienen los alimentos y cómo fueron producidos.

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Cuando se trata de proponer cambios, Orozco descarta la imposición y plantea escuchar primero al cliente, construir una estrategia para implementar la transformación de forma progresiva y lograr que nadie sienta que le quitan algo o que la calidad baja. La comunicación, agrega, debe ser integral, desde la carta hasta el servicio, y centrarse en hablar más de procesos y menos de adjetivos, con meseros capaces de contar la historia de lo que sirven, porque decir que una cocina es responsable o sostenible no basta si no se demuestra con hechos.

Aunque hablan desde lugares distintos, los tres coinciden en que el consumo responsable de carne no depende de un solo actor. Comprar en sitios confiables, exigir buenos procesos y atreverse a cocinar y pedir cortes diferentes es una decisión que se toma entre el frigorífico, la cocina y la mesa, y hoy importa más que antes. Incluso y según Fedegán el consumo de carne de res pasó de 16,4 a 18,4 kilogramos por habitante entre 2022 y 2025, por lo que esta conversación debería volverse costumbre, solo así aprovechar el animal completo dejará de ser una excepción y se convertirá en la forma habitual de comer carne.

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Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧