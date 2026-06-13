Croquetas de pollo crujientes con relleno de queso

Sirve también estas croquetas de pollo con salsa tártara o acompáñalas con un buen hogao. Foto: Getty Images/iStockphoto - vkuslandia

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Gastronomía: Latinoamericana . Esta receta también puedes rellenarla con jamón Tiempo de preparación: 30 minutos.

30 minutos. Tiempo de cocción: 15 minutos.

15 minutos. Porciones: 8 . Ingredientes 2 pechugas de pollo desmenuzadas

Hogao

2 huevos

1 cucharadita de fécula de maíz

250 gramos de queso mozzarella

Ingredientes para el apanado

Harina

Huevos batidos

Sal al gusto

Panko

Ingredientes para la salsa (licúa todo hasta obtener una textura cremosa)

1 cucharada de mayonesa

Ajo al gusto

Perejil al gusto

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Preparación

Cocina y desmenuza el pollo, luego, en un bowl, mézclalo con papa cocida, sofrito, huevos, fécula y queso mozzarella.

Formar bolitas y rellénalas con más queso.

Empaniza las bolitas con harina, huevo y panko, para llevarlas a freír en aceite caliente hasta dorar.

Sirve con salsa de mayonesa, ajo y perejil.

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Un poco de la historia del pollo

El pollo es uno de los ingredientes más versátiles de la cocina. Es una carne blanca que puede prepararse en guisos, sopas y platos fuertes como: pollo con champiñones, pechuga asada, pollo asado e incluso apanado. Hoy en Gastronomía y recetas traemos una receta práctica, que te permitirá despertar tu creatividad con ingredientes que se fusionan y que al final dejan un resultado maravilloso para tu paladar y para sorprender a los que amas.

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*Nota de la editora

El contexto histórico de este ingrediente puede encontrarlo en otras recetas con un fin informativo y práctico, para comprender mejor su origen y uso en la cocina.

Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧