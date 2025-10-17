Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Gastronomía y Recetas

¿Cuánto tiempo deben cocinarse los camarones para que no queden “chicludos”?

Tan solo 16 minutos serán suficientes para tener la cocción perfecta. Ideales para acompañar con pasta o con pan baguette.

Didier Castaño, chef /@didier.castac
17 de octubre de 2025 - 03:00 p. m.
Sirve estos camarones al ajillo con tu vio favorito para disfrutar.
Sirve estos camarones al ajillo con tu vio favorito para disfrutar.
Foto: Getty Images - ALLEKO
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

Un poco de la historia del cilantro

Cuenta la historia que el cilantro se dio por primera vez en el Mediterráneo Oriental. Es considerado como una de las especias más antiguas del mundo, teniendo en cuenta que se cultivaba en Egipto hace más de 3500 años. En Colombia, el cilantro es uno de los ingredientes más utilizados a la hora de preparar sopas, ensaladas, aderezos e incluso ají. Esta planta, que además tiene usos aromatizantes y medicinales, ha cobrado una importante relevancia en el mundo de la gastronomía, ya que es utilizada también a la hora de emplatar y acompañar platos fuertes.

Vínculos relacionados

En 30 minutos cocina este curry de garbanzos
Aquí está el paso a paso para hacer un rico “cheesecake” de calabaza
Receta para el desayuno o las onces: mantecada de maíz

Gastronomía: Latinoamericana .

No olvides el vino blanco en tu preparación

  • Tiempo de preparación: 10 minutos.
  • Tiempo de cocción: 6 minutos.
  • Porciones: 3.

Ingredientes

  • 500 gramos de camarones o langostinos
  • 2 cucharadas de mantequilla
  • Aceite al gusto (esto es para evitar que la mantequilla se queme)
  • 5 dientes de ajo picados o 1 cucharada de ajo en pasta
  • Vino blanco al gusto
  • Paprika al gusto
  • Sal y pimienta al gusto
  • Perejil o cilantro al gusto

Preparación

En una sartén, calentar aceite y mantequilla a fuego bajo. Añadir el ajo y cocinar sin que se dore demasiado.

Subir la temperatura, incorporar los camarones y cocinar de 2 a 3 minutos hasta que se tornen rosados.

Bajar el fuego y agregar vino blanco, sal, pimienta y paprika. Cocinar 1–2 minutos más.

Agregar perejil o cilantro picado. Servir de inmediato.

Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) o al de Edwin Bohórquez Aya (ebohorquez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧

Por Didier Castaño, chef /@didier.castac

Temas recomendados:

Gastronomía y recetas

Recetas

Cocina internacional

Camarones

Camarones al ajillo

Receta al ajillo

Estilo de Vida

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.