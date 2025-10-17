¿Cuánto tiempo deben cocinarse los camarones para que no queden “chicludos”?

Sirve estos camarones al ajillo con tu vio favorito para disfrutar. Foto: Getty Images - ALLEKO

Un poco de la historia del cilantro

Cuenta la historia que el cilantro se dio por primera vez en el Mediterráneo Oriental. Es considerado como una de las especias más antiguas del mundo, teniendo en cuenta que se cultivaba en Egipto hace más de 3500 años. En Colombia, el cilantro es uno de los ingredientes más utilizados a la hora de preparar sopas, ensaladas, aderezos e incluso ají. Esta planta, que además tiene usos aromatizantes y medicinales, ha cobrado una importante relevancia en el mundo de la gastronomía, ya que es utilizada también a la hora de emplatar y acompañar platos fuertes.

Gastronomía: Latinoamericana . No olvides el vino blanco en tu preparación Tiempo de preparación: 10 minutos.

10 minutos. Tiempo de cocción: 6 minutos.

6 minutos. Porciones: 3 . Ingredientes 500 gramos de camarones o langostinos

2 cucharadas de mantequilla

Aceite al gusto (esto es para evitar que la mantequilla se queme)

5 dientes de ajo picados o 1 cucharada de ajo en pasta

Vino blanco al gusto

Paprika al gusto

Sal y pimienta al gusto

Perejil o cilantro al gusto

Preparación

En una sartén, calentar aceite y mantequilla a fuego bajo. Añadir el ajo y cocinar sin que se dore demasiado.

Subir la temperatura, incorporar los camarones y cocinar de 2 a 3 minutos hasta que se tornen rosados.

Bajar el fuego y agregar vino blanco, sal, pimienta y paprika. Cocinar 1–2 minutos más.

Agregar perejil o cilantro picado. Servir de inmediato.

