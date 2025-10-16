En 30 minutos cocina este curry de garbanzos

Sirve este curry de garbanzos con arroz blanco. Foto: Getty Images/iStockphoto - Rimma_Bondarenko

Un poco de la historia de los garbanzos

Varios historiadores argumentan que el garbanzo ingresó en territorio español a través de los cartagineses (Cartago), en el siglo III, y que, para los romanos, específicamente en Pompeya, la sopa de garbanzos era un plato fundamental. Estudios también revelaron que, para los egipcios, el garbanzo freído (luego de dejarlos en remojo), era uno de los platos preferidos (1580 a 1100 a. C.).

Existe evidencia de su protagonismo (garbanzo) en los Jardines Colgantes de Babilonia, a finales de le edad del Bronce, aunque se estableció que, en la era neolítica, se cultivaba en lo que en la actualidad es Turquía, en el año 6000 A.C., y en Siria, en el año 11000 a. C.

El garbanzo es considerado una leguminosa dueña de una gran cantidad de proteínas, fibra y carbohidratos, entre otros,y fueron los españoles los que trajeron las primeras semillas al Nuevo Continente, en época de la Colonia, para prepararla en ocasiones especiales.

Gastronomía: Tailandesa . Sirve con cilantro para disfrutar Tiempo de preparación: 10 minutos.

10 minutos. Tiempo de cocción: 20 minutos.

20 minutos. Porciones: 4 . Ingredientes 1 cucharada de mantequilla

1 cucharada de aceite

1 taza de espinaca

½ taza de leche de coco

Cilantro al gusto

¼ de cebolla blanca en cubitos

1 cucharadita de ajo

½ cucharadita de pimienta

1 cucharadita de paprika

1 cucharadita de curry

1 cucharada de sal

1 taza de garbanzos

2 tomates licuados

Preparación

Lo primero es poner en una olla mantequilla y aceite, ponemos la cebolla blanca en cubitos, ajo, pimienta, paprika, curry, cúrcuma, sal, mezclamos y agregamos los garbanzos. Pueden ser en lata o preparados antes de esta receta.

Dejamos que se peguen de todo el sabor y ponemos tomates licuados, espinaca, leche de coco y esperamos que se cocinen.

Cuando estén listos ponemos cilantro y servimos.

Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) o al de Edwin Bohórquez Aya (ebohorquez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧