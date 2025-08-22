Entre Panes: la primera convención de negocios de comida rápida en Bogotá

Entre Panes, convención de negocios, tendrá lugar del 26 al 27 de agosto en Corferias, Bogotá. Foto: Polina Tankilevitch / Pexels

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Por primera vez se realiza en Colombia una convención de negocios pensada para reunir, en un solo lugar, a todos los actores del negocio de las hamburguesas, los sándwiches y los perros calientes. Entre Panes 2025 llega para convertirse en un punto de encuentro clave para la actualización, profesionalización y conexión entre proveedores y empresarios de la comida rápida y casual.

Del 26 al 27 de agosto, más de 2.000 propietarios de restaurantes se darán cita en Corferias (pabellón 1, segundo nivel) para conocer las tendencias y novedades de más de 80 marcas del sector. Los expositores estarán distribuidos en categorías como cárnicos, lácteos y quesos; panadería; congelados; bebidas con y sin alcohol; servicios especializados; fruver; empaques; aseo; salsas y aderezos; grasas y aceites; y equipamiento de cocina, entre otros.

“Esperamos que Entre Panes se consolide como una plataforma clave de relacionamiento, un escenario ideal para que marcas, proveedores y empresarios gastronómicos de Colombia y Latinoamérica creen alianzas estratégicas que fortalezcan la cadena de valor”, asegura María Carolina Urrego, organizadora del evento.

Además de la muestra comercial, la edición 2025 de Entre Panes ofrecerá espacios de formación y networking, con una agenda interactiva que incluye más de 20 charlas lideradas por referentes del negocio de la comida rápida. Se abordarán temas que van desde el liderazgo hasta el marketing digital, pasando por innovación, sostenibilidad e inteligencia artificial aplicada al sector.

Bajo este concepto, actores del sector gastronómico compartirán sus estrategias, aprendizajes y proyecciones. Entre ellos se encuentran Pilar Amorocho, gerente de Sándwich Qbano; Pablo Vélez, socio fundador de Home Burgers; Alejandro Escallón, fundador de B.Eats; Lorenzo Mazuera, gerente de operaciones de Bicono; y Catalina Lozano, CEO de Randys.

“Nunca antes un empresario gastronómico ha tenido la oportunidad de vivir de cerca la emoción de encontrarse con los líderes del segmento entre panes. Esperamos que nuestra agenda interactiva sea altamente inspiradora y que todos salgan con herramientas reales para aplicar en sus negocios”, afirma Ricardo Correa, otro de los líderes de la iniciativa.

La comida rápida es una de las categorías protagonistas del mercado gastronómico en Colombia. En particular, el segmento “entre panes” —hamburguesas, sándwiches y perros calientes— ha registrado un crecimiento, impulsado por la diversificación de la oferta y el auge de formatos innovadores.

“Todo cabe entre panes. No es solo uno de los formatos de comida rápida más consumidos en Colombia, sino también uno de los preferidos por los emprendedores, que ven en la venta de hamburguesas, choripanes, paninis, sándwiches o perros calientes una oportunidad para generar ingresos y crecer profesionalmente”, comenta Correa.

Si se hace zoom a la categoría, las hamburguesas siguen siendo el principal motor. Según GIG Latam, en el primer trimestre de 2025 este segmento alcanzó ventas por $353 mil millones en Colombia, con un crecimiento del 6,5 % y un aumento del 7,1 % en el ticket promedio, que llegó a $46.253 por transacción.

En cuanto a los sándwiches, un estudio de EMR estima que en Colombia se venden anualmente 25 millones de unidades, con una proyección de crecimiento del 6,6 % anual entre 2024 y 2032.

De acuerdo con cifras de Virtue Market Research, el sector de comida rápida en Latinoamérica fue valorado en USD 57,78 mil millones en 2023, y se proyecta que alcance los USD 84 mil millones para 2030, con una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 5,49 %.

Este crecimiento sostenido responde a diversos factores, como el aumento del ingreso disponible, la urbanización acelerada y una población joven que busca soluciones alimenticias rápidas, asequibles y convenientes.

“Enfocarnos en el segmento entre panes significa aportar al crecimiento de miles de negocios que, a su vez, generan millones de empleos y dinamizan la economía de todas las ciudades del país”, apunta Urrego. Por eso, Entre Panes aspira a convertirse, desde este 2025, en la cita anual obligada de la comunidad Horeca en Colombia y Latinoamérica.

El evento no tiene costo, pero requiere registro previo aquí y las puertas abrirán a partir de las 9:00 a. m..

Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) o al de Edwin Bohórquez Aya (ebohorquez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧