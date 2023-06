Día del “Smoothie”: dos recetas para celebrar este sabor

Batidos elaborado con zumo y trozos de fruta natural o congelada. ¡Imperdible! Foto: Pexels

Es inevitable no relacionar los batidos con las películas ambientadas en los años 20. Y cómo no, el smoothie que conocemos tiene su origen en las últimas décadas del siglo XIX, pero no es sino hasta los primeros años del siglo XX que se populariza en Norteamérica y más adelante en Europa, gracias a la aparición de las batidoras. Este invento marca un antes y un después. La llegada de esta máquina lleva los batidos al siguiente nivel, pues es más fácil y rápida su preparación. Además, brinda una textura más espumosa y cremosa.

Con el paso del tiempo aparecieron las primeras variedades de smoothie para aquellos que son intolerantes a la lactosa (con leche desnatada, por ejemplo). Las alternativas con respecto a los porcentajes de azúcar y grasa también se han ido ampliando. La industria ha encontrado diferentes mecanismos para brindar las mismas texturas y sabores, pero con combinaciones más saludables.

Cuenta la historia que 1970 le abrió la puerta a esta multiplicidad de sabores gracias a un joven que era intolerante a la lactosa y que decidió experimentar en la cocina creando una propuesta donde las frutas y el hielo serían los ingredientes principales para disfrutarlo. “Smoothies Kings”, fue el resultado de la creación del hombre que ya cuenta con más de 600 tiendas que comercializan su marca.

Hoy en Gastronomía y recetas de El Espectador nos unimos a la celebración de este sabor, compartiendo dos recetas para que prepares en casa:

Esta bebida es ideal para empezar un domingo lleno de sabor y mucha energía. ¡Desayuno imperdible! Ver la receta completa aquí

Con solo ocho ingredientes puedes hacer esta deliciosa y saludable preparación. Además, solo tardarás un par de minutos. Ver la receta completa aquí

Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Edwin Bohórquez Aya (ebohorquez@elespectador.com) o al de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧