Día Internacional del Café: aprende a preparar esta tradicional bebida nacional

El 1 de octubre se rinde homenaje a uno de los productos más tradicionales de la agricultura y la canasta familiar de Colombia. Foto: Cortesía

Este 1 de octubre se celebra el Día Internacional del Café, una festividad que busca promover una de las bebidas más apetecidas en todo el mundo, y la preferida de muchos colombianos. Este producto insignia de la agricultura y la canasta familiar del país, ha logrado abrirse paso en el mercado mundial, no solo por su exquisitez, sino por la historia que hay detrás de él. Según la Federación Nacional de Cafeteros el 96% de los colombianos toma café al menos una vez a la semana, desde el tradicional tinto o preparaciones más elaboradas como: cappuccinos, lattes y espressos.

De acuerdo con un estudio realizado por Qualtrics en Colombia, la tendencia en materia de preparaciones está liderada por bebidas a base de leche como el café con leche, cappuccino o espresso con leche, ubicándose en el último lugar, el café frío.

En marzo de 2014, la Organización Internacional del Café (OIC), lanzó el primer Día del Café en Milán, Italia, durante uno de sus encuentros anuales. Un año después, organizadores del evento decidieron convertirlo en una festividad mundial que se celebra anualmente el 1 de octubre. La iniciativa surge con el fin de rendir un homenaje a millones de productores y celebrar la historia, popularidad y beneficios generales de este infaltable de la gastronomía.

Te puede interesar: ¿Ya probaste el café dalgona? nosotros te enseñamos a prepararlo

En Gastronomía y recetas nos unimos a este especial festejo y les damos a los amantes del café, algunos tips infaltables para consumir esta deliciosa bebida tradicional:

La cafetera sí importa

No todas las formas de preparar café son iguales y, aún cuando las recetas no varían mucho, la cafetera que uses para hacer tu café en casa afecta el sabor y la fuerza del café. Debes elegir la que se ajuste a tus preferencias y capacidades.

¿Estás empezando con el café?

Para los principiantes o para quienes solo quieren un tinto, las cafeteras con sistema de goteo y filtro permanente son adecuadas para disfrutar de un café fresco a cualquier hora del día. Gracias a sus modelos programables es posible establecer la hora deseada a partir de la cual la cafetera se enciende y prepara el café. Tendrás tu café recién preparado cuando te levantes.

Para los aficionados al café

Una cafetera premium con molino integrado es perfecta, ya que es un equipo diseñado para quienes desean llevar una experiencia de barista a su propia casa, pudiendo preparar espressos, capuccinos y todo tipo de preparaciones controlando todo el proceso desde la molienda, colado del espresso, el espumado de la leche y explorar las tendencias como el arte latte o el efecto de los diferentes tipos de grano y tuesta.

Muele solo lo que vas a usar: para conservar la frescura y sabor del café, recomendamos solo moler la cantidad necesaria para el café que vas a preparar. Un molino eléctrico te permite contar con esa capacidad para que puedas medir exactamente en esta cantidad. En caso de que no puedas o no quieras moler el café, se recomienda dejarlo en recipientes de cerámica en un sitio seco y oscuro de tu cocina.

Continúa leyendo: Estefany Gómez, la foodie colombiana que conquista paladares desde la virtualidad

Limpia tu cafetera regularmente: no solo por higiene, los granos del café tienen aceites naturales, que si no los retiras de tu cafetera pueden afectar el sabor de cada taza e inclusive darle un sabor a quemado. Esta limpieza debes hacerla en todos los elementos que tengan contacto con la preparación, incluyendo filtros, émbolos y dosificadores, además de las jarras y elementos para servir.

Piensa en el grano. En el mercado hay cada vez más opciones que debes conocer, pues cada variedad tiene valores diferentes de acidez, fuerza y sabor. También puedes tener en cuenta usar tipos diferentes de especias como nuez moscada, canela y chocolate para crear mejores sabores, y utilizar agua filtrada calentada al menos a 90 grados para que no afecte el sabor de tu preparación.

Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Edwin Bohórquez Aya (ebohorquez@elespectador.com) o al de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧