Estefany Gómez, la foodie colombiana que conquista paladares desde la virtualidad

Ella es la foodie colombiana que encontró en las experiencias gastronómicas, la forma de exponer los sabores colombianos, a través de las redes sociales. Foto: Tomada de Instagram

Esta Ingeniera Industrial lleva la pasión por la cocina en sus venas. Se define a sí misma como “una artista empírica a la hora de cocinar”, ama la gastronomía y se dedica a descubrir lugares y comida con sentido. Su interés por el mundo gastronómico es su forma de vida, gracias a las redes sociales ha logrado generar una conexión con comensales y aficionados de la cocina, con sus recetas y experiencias, las mismas que despiertan la curiosidad de muchos amantes del buen comer.

Estefany Gómez, más conocida como @foodiestefa_cocina, hace parte del nuevo fenómeno culinario conocido como: Los Foodies. Hablamos con ella en Gastronomía y Recetas de esta revolución y tendencia gastronómica actual , que nació de las diferentes plataformas digitales y que hoy habita en todos los hogares de Colombia. Nos contó cómo empezó su exploración en el mundo de la cocina y de qué forma ha logrado descubrir los sabores más representativos del país, puestos en un solo plato.

¿Quién es Estefa Gómez? ¿Cuál fue su primer acercamiento con la gastronomía?

Como tal nunca he tomado un curso sobre gastronomía, todos los conocimientos que tengo hasta hoy son empíricos, gracias al amor genuino que siento por la cocina y la comida. Lo que en realidad estudié fue Ingeniería Industrial, la ejercí durante 5 años y luego, cuando llegó mi hija Gabriela y se terminó la licencia de maternidad en la empresa en la que laboraba, decidí renunciar y disfrutar del privilegio y la bendición de ser una mamá presente. De ahí llegó la pandemia y pues lo vi como una oportunidad para empezar a compartir contenido en redes sobre lo que yo cocinaba habitualmente, que en realidad eran comidas sin mucha ciencia pero el plus era que las preparaciones las hacía con cosas que tenía ahí en el momento en la nevera, eso fue lo que hizo que me ganara a la gente, les enseñé a ser creativos y a comer de diferentes formas lo que consumían todos los días, para así lograr que no se cansaran.

¿Qué significa ser foodie?

En pocas palabras, foodie se traduce como: “amante de la gastronomía”, para mí la gastronomía no es únicamente cocinar algo o ir a un restaurante, gastronomía es toda la experiencia que puedes vivir alrededor de los alimentos.

La gastronomía es toda una cadena, es el hecho de pensar, valorar y ser consciente de la siembra, los cultivos, las huertas, el campo y el campesino. De ahí todo lo que tiene que pasar para que esos alimentos lleguen hasta las plazas, los supermercados, las tiendas, los restaurantes. Luego, el proceso de cómo vives tú el hecho de elegir los alimentos que vas a consumir, ya sea mercando o escogiendo de la carta en un restaurante.

¿Cómo nació su idea de crear contenido para redes sociales?

Al compartir recetas y ver que el contenido tuvo una excelente aceptación por parte de las personas, me di cuenta que podía influenciarlas de cierta manera impulsándolas a consumir los productos de los restaurantes a través de domicilios, esto comenzó hace 2 años en plena pandemia.

Conocí muchos casos de negocios que quebraron y tuvieron que cerrar o despedir personas y demás, así que lo hice yo como para aportar mi granito de arena con todos esos emprendedores que la estaban teniendo tan difícil, fue alzar la voz por ellos en las redes sociales.

Lea también: Sushi Master: más de $16.000 millones vendidos en esta nueva edición

¿De qué manera se fusiona la ingeniería industrial con la gastronomía?

Siempre, todo el tiempo. La ingeniería y más la industrial, es una carrera muy amplia, con demasiados campos de acción, esto me permite cada día reinventarme y al mismo tiempo llevar un orden en las actividades.

En resumen es: soñar, planear, ejecutar, disfrutar, experimentar, aprender, compartir, ayudar, mejor dicho cada día en esta labor, lo puedo ver como si aplicara la ingeniería.

Usted ha recorrido el país en busca de los mejores sabores. ¿Cuál cree que es ese sabor que define a Colombia?

Diría que no es sólo un sabor, sino un plato: El Sancocho. Confieso que es una de mis comidas favoritas, es muy versátil, puedes encontrar de gallina, pescado, costilla (res), cola, trifásico. Además, lo puedes acompañar con alimentos súper representativos de país: banano, aguacate, arepa, cilantro… se me hizo agua la boca.

¿Su conocimiento en la cocina es empírico o ha tenido algún tipo de formación en el campo de la gastronomía?

Nunca he tomado cursos en temas de gastronomía.

¿Quién está detrás de la producción de sus foodie – videos?

En realidad yo soy “La de todito”, respondo mensajes, organizo agenda, visito los negocios, grabo las recetas, edito los videos, hago las voces, escribo los copies, publico y cobro (risas).

Aunque a las visitas por lo general voy con mi esposo, que es mi mano derecha (e izquierda), mientras vamos en el carro, el maneja y yo voy editando. Llegamos al lugar y él es quien me graba, además es un excelente papá y también se encarga en gran parte de Gabriela para que yo pueda tener tiempo y espacio para hacer toda la producción de los videos, después de cada visita. Y si llegado el caso él no me puede acompañar, entonces voy sola o invito a algún amigo que esté disponible y quiera ir conmigo a grabarme, charlar un rato y le “pago” con comida (risas).

Este año está nominada a “La Mejor Foodie del Año” en la cuarta edición de lo Instafest Awards. ¿Cuál cree que es la característica principal que la puede llevar a ser la ganadora de este premio?

La naturalidad con la que siempre me expreso, pues es lo que las personas me han hecho saber, que les encanta esa originalidad, esencia y frescura con la que les comparto las recomendaciones.

En realidad yo hago esto por pasión y no por dinero y eso se nota, mejor dicho, las personas no se dan cuenta cuando me están pagando por publicidad y cuando no, porque además todo el contenido siempre es muy sincero... así que así como hoy puedo estar mostrando el buffet de un hotel 5 estrellas, mañana puedo estar en el puestico de la calle en la esquina de un parque.

¿Cuál es su receta favorita y cuál es la que más trabajo le ha costado hacer?

Yo disfruto mucho la comida casera, todos esos sabores que te recuerdan a la casa de la abuelita, así que lo que más me gusta cocinar y comer son caldos o sopitas, lentejitas, sopita de verduras, ajiaco, fríjoles, sancocho…

Algo que me haya costado hacer fue una torta para que mi hija Gabriela llevara al colegio, mi fuerte no es la repostería porque aquí todo es super minucioso y bien medido, no me siento tan libre de inventar y por eso no me gusta tanto.

Los restaurantes que sí o sí hay que probar

1. Restaurante Con Tradición (Marinilla)

2. Restaurante Marmoleo (Las Palmas)

3. La Perla (El Carmen de Viboral)

4. Bárbaro cocina (El poblado)

5. Roca Pan Y helado (Bogotá)

El sabor que menos le gusta

El dulce, increíble pero cierto. Muy de vez en cuando me da antojito de algo dulce y cuando lo consumo es algo pequeño, porque me canso muy fácil, por eso cuando recomiendo postres o algo que tenga que ver con dulce, es porque de verdad me cautivó.

Mencione los platos infaltables de la cocina para quienes están iniciando en el mundo de la culinaria

Las guarniciones son a veces las que cambian los platos, porque por lo general un plato se compone de alguna proteína y el resto es lo que lo va a hacer diferente: unas papitas criollas con alguna especia, un arrocito con verduras, una ensalada, en fin, el acompañamiento es en lo que siempre vas a poder inventar.

Algo que nunca probaría

Insectos fritos, yo sé que es algo muy tradicional en la cultura asiática pero no yo me imagino masticando un grillo, un escorpión o un escarabajo.

¿Ha pensado en abrir su propio restaurante?

Sí, por supuesto, pero no es algo que me quite el sueño a corto plazo, un restaurante trae consigo mucha responsabilidad y demandaría mucho tiempo, dinero y esfuerzo, y en este momento no está en mis prioridades.

¿Cuál cree que es el siguiente paso en el fenómeno culinario de los Foodies?

Yo digo que lo que debería seguir (no sólo en el mundo de los Foodies, sino de los que consideramos “Influencers”) es crear cada vez más y más consciencia, aprovecharnos de este poder que se nos ha otorgado para influenciar a los comensales a que experimenten, prueben y que vivan experiencias gastronómicas, entregando contenido de calidad y de valor, donde el tiempo que las personas inviertan consumiendo los videos sea un tiempo bien aprovechado y que tenga un impacto.

Le puede interesar: Álvaro Clavijo, el chef colombiano entre los 100 mejores del mundo

Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Edwin Bohórquez Aya (ebohorquez@elespectador.com) o al de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧