Diferencias entre probióticos, prebióticos y posbióticos: qué son y para qué sirve cada uno

Para comprender su importancia, primero debemos entender qué es la microbiota intestinal, se trata del conjunto de microorganismos, principalmente bacterias, que habitan en nuestro intestino y que cumplen funciones fundamentales para el…

Cuando hablamos de salud intestinal, cada vez escuchamos con mayor frecuencia términos como probióticos, prebióticos y posbióticos, y aunque sus nombres son parecidos, hacen referencia a elementos diferentes que cumplen funciones importantes en nuestra microbiota intestinal y que están relacionados entre sí.

Para comprender su importancia, primero debemos entender qué es la microbiota intestinal, se trata del conjunto de microorganismos, principalmente bacterias, que habitan en nuestro intestino y que cumplen funciones fundamentales para el organismo. Participan en la digestión de algunos alimentos, ayudan a aprovechar determinados nutrientes, producen sustancias beneficiosas y contribuyen al funcionamiento de nuestro sistema inmunológico. Además, intervienen en el mantenimiento de la barrera intestinal, una estructura que ayuda a protegernos frente a microorganismos y sustancias potencialmente perjudiciales.

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La composición de esta comunidad de microorganismos está influenciada por diferentes factores, entre ellos la alimentación, el uso de medicamentos, la actividad física, el descanso y el estilo de vida. Los probióticos son microorganismos vivos que, en cantidad adecuada, aportan un beneficio a quien los consume, los más conocidos pertenecen a los géneros Lactobacillus y Bifidobacterium y están presentes en el kéfir y en el yogur con cultivos vivos, y también se venden como suplemento.

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Por su parte, los prebióticos son el alimento de nuestra microbiota intestinal, son sustancias, principalmente de ciertos tipos de fibra, que nuestro organismo no puede digerir y que llegan al colon, donde son aprovechadas por las bacterias intestinales, los encontramos naturalmente en alimentos como la cebolla, el ajo, los espárragos, la avena, el banano y las legumbres. También encontramos los posbióticos, que son componentes y sustancias bioactivas derivados de microorganismos inactivados que pueden generar efectos beneficiosos en nuestro organismo, se relacionan con funciones como la regulación de la respuesta inmunológica, el mantenimiento de la barrera intestinal y la modulación de algunos procesos inflamatorios.

Los tres conceptos están relacionados entre sí, los probióticos aportan microorganismos vivos, los prebióticos les proporcionan alimento a determinadas bacterias intestinales y los posbióticos corresponden a componentes de microorganismos inactivados que también pueden interactuar con nuestro organismo y generar beneficios para la salud. En definitiva, probióticos, prebióticos y posbióticos cumplen funciones diferentes, pero complementarias y los tres ayudan a comprender la importancia de la relación entre nuestra microbiota intestinal y la salud.

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