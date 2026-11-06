Ñame morado: lo que descubrió una doctora en ciencia de alimentos sobre este tubérculo

En Colombia existe una gran variedad de tubérculos y raíces, entre los que se destacan la papa, la yuca, las chuguas, los cubios, la arracacha, las ibias y el ñame. Este último es toda una sorpresa culinaria, se caracteriza por ser suave, cremoso, con un sabor ligeramente dulce que varía según el tipo, y es el ingrediente principal de una de las preparaciones con más tradición de Colombia, el mote de queso. Aunque también puede encontrarse en coladas, arepas, dulces y tortas, el ñame ha sido confundido en ocasiones con la yuca; y es…

En Colombia existe una gran variedad de tubérculos y raíces, entre los que se destacan la papa, la yuca, las chuguas, los cubios, la arracacha, las ibias y el ñame. Este último es toda una sorpresa culinaria, se caracteriza por ser suave, cremoso, con un sabor ligeramente dulce que varía según el tipo, y es el ingrediente principal de una de las preparaciones con más tradición de Colombia, el mote de queso. Aunque también puede encontrarse en coladas, arepas, dulces y tortas, el ñame ha sido confundido en ocasiones con la yuca; y es importante destacar que a nivel de investigación es uno de los menos explorados de su especie.

Entre los ñames que se cultivan en el país hay uno que llama la atención a primera vista, el ñame morado, también conocido como ñampín /morado, ñame corona, cush cush yam o yampee, cuyo intenso color púrpura, poco común en la despensa colombiana, esconde mucho más que un atractivo visual. Así lo encontró Sandra Viviana Medina López, bióloga y magíster en Ciencia y Tecnología de Alimentos de la Universidad Nacional de Colombia y doctora en la misma área de la Universidad Politécnica de Cartagena, en España, quien dedicó su investigación a estudiar este tubérculo y su potencial en la cocina.

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Su llegada al ñame morado, según su relato fue "una serendipia", un hallazgo valioso e inesperado que marcó el principio de un acto de curiosidad que hoy en día es aporte para la investigación nacional. “En uno de los encuentros de egresados de la universidad, -creo que el único que ha habido-, estaban dos de mis maestras más cercanas, mi directora de maestría, que es bióloga y trabaja en la valorización de especies de la biodiversidad nativa, y una profesora de taxonomía del Instituto de Ciencias Naturales que es experta en ñames a nivel mundial. Estaban comentando que nunca se había hecho nada en conjunto sobre especies de la biodiversidad con el Instituto de Ciencia y Tecnología de Alimentos, curiosamente, ese día yo también estaba en la universidad, hablando de especies nativas, y ahí todo confluyó, en ese momento fue cuando dije ‘esto es lo que quiero hacer con mi vida profesional’”, cuenta en Entrevista para El Espectador.

Medina eligió el ñame porque sentía que era un terreno olvidado y lo explica, hablando puntualmente de las frutas, a las que describe como “las divas de la investigación, tanto en postcosecha como en fisiología vegetal en general. Hay muchísimos artículos sobre tomate, fresa, pepino, incluso lechuga y cebolla, pero sobre tubérculos la literatura es muy poca, así que le paré bolas a lo ignorado".

Su investigación, titulada "Perspectivas culinarias sobre el ñampín morado colombiano: de la tradición a la innovación" buscó sacar del anonimato a este tubérculo nativo, cultivado por comunidades campesinas e indígenas en los Montes de María y la Amazonia, para resolver su principal problema, su descomposición acelerada después de la cosecha. "Almacenar el ñame a una humedad relativa del 90 %, aplicarle un baño de agua caliente entre 40 y 55 °C y cubrirlo con una película comestible de aloe vera ayudan a conservar su calidad y sus antioxidantes. A diferencia de otros ñames, este tipo tolera el frío y se conserva bien a 3 °C, lo que permite refrigerarlo y llevarlo a mercados urbanos lejanos.", así lo argumentó en una publicación de la agencia de noticias de la UNAL.

El ñampí o ñampín, cuyo intenso color púrpura es poco común en la despensa colombiana, esconde mucho más que un atractivo visual.

Ñame morado: lo que la ciencia encontró detrás de su color

A diferencia de otros ñames que se consumen en Colombia, el morado, según cuenta la bióloga, es una especie nativa, “la cuna de su domesticación está en la Amazonía, aunque hay artículos que sugieren que es de Guyana. Además, tiene color, pigmentos como los de las uvas y otras frutas y flores moradas, ese color, junto con la bioquímica que lo explica, es lo que lo hace único, por eso, a diferencia de otros ñames, no es tan neutro, tiene un sabor muy particular, que se ha descrito incluso con notas florales, y con una textura muy parecida a la de la papa. La batata, en cambio, es mucho más dulce, y botánicamente, por supuesto, el ñame, la batata y la papa son especies distintas", dice.

La investigadora también habla de los pigmentos responsables de ese morado en el ñame que se llaman antocianinas y argumenta que "en la naturaleza existen otros como las betalaínas, que están presentes sobre todo en la remolacha; sin embargo, en el ñame morado se trata de antocianinas, las mismas que están en las uvas, las berenjenas y otras frutas. Son antioxidantes que, como todos los de su tipo, ayudan a prevenir muchas cosas, favorecen el sistema cardiovascular y contribuyen a prevenir el envejecimiento", añade.

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Su investigación fue más allá de lo que ya se sabía, la colombiana identificó "algunas antocianinas que ya se habían tipificado" y en el proceso “descubrimos un nuevo grupo que no se sabía que este producto tenía”. Ese trabajo, hecho en España con técnicas avanzadas de cromatografía y espectrometría de masas, le permitió obtener una lista completa de más de 30 compuestos que pueden ser aliados para la salud, "entre fenoles, polifenoles, flavonoides y ácidos orgánicos, además de fibras prebióticas, oligosacáridos y aminoácidos".

Fueron dos de esos compuestos los que llamaron su atención, el pinitol y el mioinositol, que en investigación son entendidos como polioles, algo así como un intermedio entre un alcohol y un azúcar. “Se ha demostrado que tienen efectos en el manejo de la insulina y que podrían ayudar con el síndrome de ovario poliquístico, el control del azúcar e incluso la obesidad, pero hay que hacer una salvedad, todo esto es tentativo. Yo no hice estudios ni experimentos con personas; lo que digo es que estos compuestos se han relacionado con esos efectos en la salud”.

El ñame morado también aporta fibra soluble e insoluble, cuyo papel, según Medina, va mucho más allá del intestino, sosteniendo que en los últimos años se ha descubierto que la fibra tiene muchos efectos más allá de la digestión. Para aprovechar estas propiedades, la forma de cocinarlo es determinante e importa. “Los métodos de cocción sí afectan las propiedades del producto, porque hay compuestos hidrosolubles, es decir, que se disuelven en el agua, y otros termolábiles, que se ven afectados fácilmente por la temperatura, el oxígeno o la radiación. Por eso, cuando se quiere conservar al máximo un producto antioxidante en polvo, normalmente se liofiliza o se ultracongela a temperaturas muy bajas, y luego se mantiene refrigerado y en oscuridad, como un bebé al que se cuida muchísimo para que no le pase nada”.

Sandra Viviana Medina López, la doctora en alimentros detrás de la investigación "Perspectivas culinarias sobre el ñampín morado colombiano: de la tradición a la innovación".

En casa, sus recomendaciones son sencillas, es enfática en que si el ñame se hierve, se recomienda tomar esa agua y no botarla, también se puede hornear, o hacer un "escaldado previo", que es una cocción corta al vapor; eso además mantiene los antioxidantes, por ejemplo, si se van a hacer harinas. Incluso se recomienda usar un poco de vinagre, limón o algo ácido para que el proceso no falle.

También defiende que lo procesado no es necesariamente malo, y lo reafirma asegurando que la clave está en entender cómo le gusta a la gente consumir los alimentos y procesarlos de la manera correcta. Para ilustrarlo, pone un ejemplo cotidiano: unos chips hechos en freidora de aire, con poco aceite y de buena calidad, son muy diferentes a las papas fritas de la esquina, preparadas con aceite de tres días y a temperaturas muy altas, "lo ideal es saber elegir".

A esto se suma un tesoro que “hoy se va por el desagüe”, Medina cuenta que, cuando se elaboran almidones de yuca, papa o maíz, la harina se lava mucho y en esa agua se va una buena parte de sus compuestos. Con el ñame, dice, pasa lo mismo, “al lavar el almidón para que quede blanco, se pierde un agua morada que arrastra, entre otras cosas, el mucílago, una sustancia babosa como la de la chía, y ese mucílago, todavía está repleto de antioxidantes y otros compuestos de interés, por eso, el aprovechamiento circular de ese residuo es uno de los temas que me gustaría estudiar”.

Del monte a la alta cocina: el ñame se saborea en la gastronomía nacional

Jaime David Rodríguez es quizá uno de los chefs que más ha promovido el uso del ñame morado y sus preparaciones lo demuestran. El chef de Celele, en Cartagena, uno de los restaurantes más reconocidos de Colombia ubicado en el puesto número 31 de los mejores restaurantes del mundo, ha puesto en las mesas de sus comensales hace más de una década este sabor, desde que hacía sus famosos pop-up para exaltar la comida del Caribe colombiano.

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“Normalmente el ñame era una semilla protegida en los Montes de María, que se utilizaba de vez en cuando, luego, empezamos a popularizarlo y a meterlo mucho más en la carta, y cada año, cuando hay temporada, empezamos a usarlo de manera constante para aprovecharlo. Su versatilidad lo ha llevado a todos los rincones del menú, lo hemos convertido en dulce, también lo hemos preparado confitado, en helado, en flan y en tejas crocantes para decorar postres. En propuestas saladas lo hemos hecho en mote, en ñoquis, en láminas crocantes para acompañar un tartar, y en hummus para acompañar nuestro pastrami de lengua; en coctelería tampoco lo dejamos de lado, por eso lo hemos transformado en chicha de ñame morado clarificada”.

Para Rodríguez, el ñame morado puede ganarse un lugar en la cocina colombiana contemporánea, como lo hizo el ube filipino (ñame morado (Dioscorea alata) originario de Filipinas). “El ñame morado tiene muchas oportunidades, es un producto que debería estar más presente en el mercado. Hace poco, en la Minorista de Medellín, buscando ingredientes para los nuevos platos de Boro, una nueva propuesta que abrí en esta ciudad, encontré que el ñampí del Pacífico colombiano y el ñame morado del Caribe son el mismo, así que pienso que hay que empezar a popularizarlo y a normalizarlo más, para que la gente del común pueda acceder a él. Y entre más se popularice, la gente de los Montes de María que lo cultiva también podrá sembrar más, hoy estos productores están limitados, porque es un producto que la gente conoce poco, no lo aprovecha, o quizás lo descartan porque creen que, por el color, su sabor no es bueno, cuando en realidad es tremendo producto”, afirma.

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Recetas creadas por el chef Jaime David Rodríguez del restaurante Celele, usando ñame morado.

Más allá de la alta cocina, el ñame ya tiene un lugar profundo en la mesa costeña, teoría que defiende el ingeniero agroecólogo Miguel Durango. “El ñame hace parte de la identidad y de lo que somos, para hacer un mote de queso vas a donde los campesinos, y ellos muchas veces utilizan hasta tres variedades para resaltar los sabores del plato. Hay muchas recetas con este ingrediente y la gente cada vez las diversifica más, como las arepas hechas con este tubérculo, que quizás antes no aparecían en la gastronomía”.

Durango cree que el país aún no aprovecha toda su despensa, y manifiesta que, en Colombia, dependiendo de la región, a veces se limita la alimentación cuando se tiene una vasta variedad de alimentos y tubérculos que se pueden aprovechar. “Las propiedades nutracéuticas del ñame son reconocidas; de hecho, el auge de la exportación de ñame en Colombia se ha dado también por esa oportunidad. Del ñame se obtienen harinas con propiedades para la panadería, útiles también para el gluten y estas son mucho más saludables que las de trigo tradicional”, puntualiza.

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Un cultivo que resiste el clima y que necesita valor desde el campo

Además de su lugar en la cocina, el ñame tiene un papel clave en el campo, y Durango lo sabe bien, según su experiencia, en el Caribe colombiano existen más de 20 variedades de ñampí, pero como algunas se han ido imponiendo por exigencia del mercado, las demás tienden a abandonarse, lo que para el agroecólogo es una pérdida enorme, porque muchas de esas variedades criollas y nativas se adaptan muy bien, tanto a la escasez de agua como al aumento de las lluvias. En ellas, asegura, está la respuesta para que los campesinos puedan trabajar bajo esas condiciones y tengan siempre alimento disponible, no obstante, "recuperarlas, requiere un cambio en quienes compran”.

“Es importante llevar de nuevo estas variedades criollas a los mercados, pero eso tiene que ir acompañado de un mercado que se eduque para comer, por ejemplo, un ñame amarillo o un ñame morado, que son otras variedades criollas tienen que sembrarse y aprovecharse más. El ñame hace parte de la dieta y de muchas recetas tradicionales; es un cultivo que muestra la identidad culinaria del Caribe”.

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Esa resistencia lo convierte en un aliado frente al cambio climático, el ingeniero dice que muchas veces, debido al riesgo que tiene el clima, los campesinos pierden otros de los cultivos sembrados en un área, mientras que el ñame es el que más aguanta, por eso cumple una función fundamental en el Caribe, donde, junto a la yuca, es uno de los cultivos más resistentes a la variabilidad climática. Aun así, los cambios en las lluvias ya se han venido sintiendo, Durango ha sido testigo de que los cambios constantes en el clima han obligado a ampliar los tiempos de siembra y a que los campesinos recurran a distintas estrategias, como la de una práctica tradicional que se conoce como “el capado del ñame”, que consiste en cosecharlo antes de que cumpla su ciclo, de esta forma se aprovechan los buenos precios y se asegura al menos una cosecha.

La forma de sembrarlo también es clave para cuidar el suelo y para eso Durango aconseja prácticas como los abonos verdes, que mantienen la tierra siempre cubierta de vegetación para protegerla, y pide dejar atrás las quemas y las talas. “Donde se siembra ñame se recomienda tener también arborización, para que los árboles sirvan de tutores y el ñame se enrede en ellos, como este cultivo se da en pendiente, la arborización ayuda a evitar la erosión”.

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En video: Bollo de yuca con queso costeño: Historia y recetas de la Costa Colombiana

Sembrarlo junto a otros cultivos multiplica los beneficios, pues, de acuerdo con el agroecólogo, en estos sistemas diversificados disminuyen las plagas y las enfermedades, y el ñame deja de ser una amenaza para la tierra, porque cuando se siembra solo la gente tiende a talar el monte para producirlo, esto lo compara con lo que en México se conoce como las tres hermanas, la siembra conjunta de frijol, maíz y calabaza. “Acá en el Caribe el ñame generalmente se asocia con maíz y yuca, y esa relación garantiza la soberanía alimentaria de los campesinos, el problema aparece cuando se lleva al monocultivo, que es cuando se vuelve sinónimo de deforestación, desgaste de los suelos y uso indiscriminado de pesticidas”.

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Así las cosas, el gran reto para los tres especialistas (desde distintas áreas) es económico, y el ingeniero agroecólogo lo deja claro cuando advierte que muchos de los proyectos de productos elaborados con ñame se han quedado en la investigación, sin llegar al mercado. Para él, sería muy importante desarrollar harinas y otros derivados, e incluso aprovechar su almidón en industrias como la de los embutidos, porque así el cultivo se mantendría y los campesinos tendrían ingresos más estables. “El ñame es uno de los cultivos con los que más sufren los campesinos cuando hay sobreoferta, porque los precios tienden a bajar mucho y no hay regulación del mercado”, señala. En El Carmen de Bolívar, por ejemplo, la asociación NatuChip ya comenzó a transformar el ñame en chips para ofrecerlos como merienda saludable.

Medina comparte esta visión y asegura que en Colombia hay un problema muy grande y es que no se le agrega valor a lo que se produce, y eso deja como resultado que segundos y terceros se queden con la plata de lo que finalmente se consume. “Si los productores empiezan a agregar valor desde el campo, primero, van a tener mejores ingresos y se van a quedar con ellos en lugar de tercerizar y segundo, eso les da autonomía y soberanía, además de fuerza al campo para que la industria alimentaria haga alianzas con los productores, hasta formar todo un ecosistema de colaboración, ese sería un mundo ideal”, manifiesta la bióloga.

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Para quienes ya transforman el ñame de forma artesanal, como el propio Durango con sus harinas de secado solar, hay muchas oportunidades que van más allá de la harina, pues, según explica la también docente, toda la industria, empezando por la EFSA, la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, apuesta cada vez más por colorantes, saborizantes y aromatizantes de origen natural, en respuesta a consumidores que “buscan ingredientes que no sean cancerígenos, disruptores endocrinos ni agresivos para la salud. Los colorantes naturales son una tendencia muy fuerte, así que productos con pigmentos naturales como este tienen un potencial enorme”.

Ese potencial no se quedó en el laboratorio, pues bajo una lógica de cero desperdicios Medina en su investigación obtuvo “una harina violeta que conserva buena parte de sus antioxidantes, y del agua que quedaba al lavar el almidón aproveché el mucílago, en el que encontré aminoácidos y otros compuestos bioactivos”. Con esa harina elaboró una galleta demostrando el potencial del ñame morado como ingrediente para la industria, e involucró a toda la cadena, desde productores e intermediarios hasta cocineras tradicionales y chefs, cuyos saberes dejaron ver su valor como parte del patrimonio biocultural del país.

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Galletas elaboradas con harina violeta de ñame o ñampín

En la actualidad, ese trabajo la ha llevado lejos, tras presentar su investigación a finales de 2025 en el concurso Tesis en 3 Minutos de la Universidad Nacional, quedó entre seis finalistas de más de 30 candidatos de distintos países, viajando a Japón en 2026 para competir en la Tesis Hortícola en 3 Minutos del XXXII Congreso Internacional de Horticultura (IHC 2026), donde expuso sus hallazgos ante unas 2.500 personas de 80 países. Para ella el ñame morado es apenas el comienzo de lo mucho que queda por estudiar en la biodiversidad colombiana, resumiéndolo en que al menos en Colombia, apenas “estamos dando los primeros pasos, poco a poco, y con una especie a la vez”.

Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧