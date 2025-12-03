Latin America’s 50 Best Restaurants: estos son las seis restaurantes colombianos que ganaron

Propuesta gastronómica del restaurante ODA en Bogotá, que ingresó este año por tercera vez al ranking de Latin America’s 50 Best Restaurants. Foto: ODA

Los sabores colombianos vuelven a ser protagonistas en uno de los eventos más esperados del sector gastronómico mundial: los Latin America’s 50 Best Restaurants. La lista anual que clasifica a los 50 mejores restaurantes de América Latina, dio a conocer la noche del martes 2 de diciembre en Antigua, Guatemala, las propuestas más destacadas del continente.

Colombia se destacó y hoy el país aplaude de pie a los y las chefs que están detrás de conceptos que no solo apoyan a los productores locales, sino que trabajan con comunidades que “defienden” la despensa nacional. Entre ingredientes que cuentan la historia de los territorios, recetas que rescatan saberes y sabores de país y propuestas que se destacan por conservar páramos y trabajar en pro de la sostenibilidad, seis restaurantes colombianos (además del gran ganador de la noche El Chato, de Álvaro Clavijo) lograron posiciones importantes en un listado de 100 establecimientos.

Celele de Jaime David Rodríguez se ubicó en la posición número 5, Leo de Leonor Espinosa se destacó en el puesto 23, Afluente de Jeferson García fue reconocido en el pueste 34, Humo Negro de Jaime Torregrosa en el 41, Manuel de Mane Mendoza en el 46, mientas que Oda de Natalia Cocomá, fue elegido como el restaurante más sostenible de Latinoamérica.

“Este reconocimiento es un orgullo para todo el equipo de LEO y refleja una visión gastronómica profundamente conectada con lo local. Esto nos impulsa a seguir visibilizando a Colombia como un destino gastronómico de talla mundial. Este logro colectivo es fruto de un equipo que trabaja con pasión por nuestra identidad culinaria y nos reta a seguir mostrando por qué Colombia es hoy un referente en la gastronomía latinoamericana”, señaló la chef Leonor Espinosa, tras recibir el reconocimiento.

La lista de los Latin America’s 50 Best Restaurants Academy está formada por 300 expertos gastronómicos de toda la región, seleccionados por su conocimiento del sector. Sus votos determinan la lista final de los mejores restaurantes.

La Academia se divide en cinco regiones: México, América Central, América del Sur Norte, América del Sur Sur y Brasil. En cada una participan periodistas, críticos, chefs, restauranteros y gourmets.Cada miembro emite 10 votos basados en sus mejores experiencias de los últimos 18 meses, y al menos 4 deben ser para restaurantes fuera de su país.

